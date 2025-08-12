Maduro advierte a Estados Unidos que una agresión podría marcar “el final del imperio” #12Ago

- Publicidad -

Nicolás Maduro aseguró este lunes, 11 de agosto, que la “revolución bolivariana” atraviesa su “mejor momento” y advirtió al gobierno de Estados Unidos que cualquier agresión podría significar “el inicio del final del imperio norteamericano”.

“Puedo decir con la experiencia acumulada que la revolución bolivariana en su mejor momento, en un punto óptimo del trabajo por construir la patria que hemos soñado por siglos. Y nosotros los sabemos, pero los malvados también lo saben. Los imperialistas, terroristas, fascistas, traidores y traidoras lo saben. La batalla está cruda y bonita”, dijo durante su programa Con Maduro+.

Maduro sostuvo que su gobierno ha “venido construyendo un sistema para garantizarle a nuestro país la seguridad y la paz ante cualquier amenaza interna o externa”, y recalcó que “todo lo que hace nuestra fusión policial-militar-ciudadana es por amor y pasión por Venezuela. Por eso es que no han podido ni podrán jamás, ni fascistas, gente disfrazada ni imperialistas. Con nosotros no podrán”.

El gobernante también acusó a “una alianza entre narcotráfico colombiano, reminiscencias de las bandas delincuenciales y el sayonismo” de intentar generar inestabilidad. “El sayonismo es la máxima expresión de la criminalidad del fascismo venezolano. No te van a quitar tu paz, tu tranquilidad ni tu seguridad”, afirmó.

Dirigiéndose a Estados Unidos, Maduro expresó: “Ellos atacan a Maduro, Maduro es atacado. Yo le digo a los imperialistas y a mi pueblo: no se atrevan porque la respuesta pudiera ser el inicio del final del imperio norteamericano. Dejen quieto a quien quieto está. Yo soy un hombre de paz, pero soy un guerrero de la paz y estoy comprometido desde más allá de mi alma con un pueblo que jamás traicionaré, ni en esta vida ni en 100 vidas que me toquen”.

El Esequibo y el Acuerdo de Ginebra

En relación con el diferendo territorial con Guyana, Maduro reiteró que “solo el Acuerdo de Ginebra es el instrumento válido a todo evento para sentarse a resolver el contencioso territorial que tenemos desde hace siglo y medio con Guyana”. Añadió que “no reconocemos ninguna decisión que salga de este organismo”, en referencia a la Corte Internacional de Justicia.

“Hagan la maniobra que haga, la Exxomobil, el imperialismo, en la Corte Internacional o en donde quieran maniobrar. Pataleen, gasten sus reales, pero al final va a prevalecer el Acuerdo de Ginebra y los derechos de Venezuela a nuestro Esequibo, porque el Esequibo es nuestro y ese es el canto general para Venezuela”, subrayó.

Reconocimiento a cuerpos de seguridad

Maduro agradeció a la Policía Nacional Bolivariana y al Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) por su “valentía, capacidad profesional y compromiso”. Según dijo, el Sebin ha salido “con toda su fuerza y su capacidad investigativa y su armamento, a ponerlo al servicio de la causa, de la paz y la soberanía de la Constitución y del respaldo absoluto a su comandante jefe”.

Maduro denunció que, supuestamente, “por ahí andan, financiados por la Usaid, por la CIA, por el Departamento de Estado, ONG que se quieren hacer vender como izquierdistas y chavistas, pero las pruebas han aparecido, completicas. Reciben órdenes directas para blanquear a terroristas desde supuestas ONG de izquierda”.

En ese sentido, concluyó: “Toda la verdad saldrá a la luz. Todas las máscaras se caerán, caen las máscaras aunque no es carnaval. No importa que caigan las máscaras, que se quiten las caretas y avancemos los leales, los patriotas, los que no nos dejamos chantajear por nada ni nadie”.

Altos funcionarios destacan acciones contra supuestas amenazas

El ministro de Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, recordó que “para esta fecha del año pasado estábamos saliendo de una amenaza terrible de quienes creyeron que podían obviar la decisión de un pueblo, luego de la victoria popular del 28 de julio. Ellos ante la falta de votos, activaron la violencia”.

Cabello señaló que en agosto de 2024, Maduro le asignó responsabilidades directas en materia de seguridad, y aseguró que “en este año hemos visto muchos intentos de la derecha venezolana y hemos encontrado la forma de derrotarlos y que ellos sientan que no van a poder”.

También relató que “en diciembre se estaban preparando para el 10 de enero. Surgió aquel plan en el estado Zulia. Fue la primera gran operación, cuando se tomó la decisión de intervenir en el estado Zulia, ya que el grupo de personas vinculadas al narcotráfico estaban armando grupos paramilitares para atentar contra distintas personas del gobierno y la oposición”. Según dijo, “ya sabíamos cómo se estaba financiando ese sector opositor. Era dinero del narcotráfico, bajo el enmascaramiento de empresas en el estado Zulia”.

Por su parte, el ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, afirmó que “tenemos un despliegue permanente en todo el territorio nacional a través del Escudo Bolivariano, ¡nunca hay descanso! Hemos tenido un gran aprendizaje sobre las modalidades de la guerra que se están estudiando y están en discusión”.

El comandante estratégico operacional de la FANB, Domingo Hernández Lárez, complementó que “somos pueblo uniformado. La FANB y los organismos de seguridad ciudadana hemos duplicado nuestro poder de combate… tenemos una misma política pública de brindar paz y seguridad”.

