María Corina Machado: Agradeció a Trump por su compromiso inquebrantable con la justicia y la libertad #12Ago 

- Publicidad -

Este martes, María Corina Machado expresó a través de sus redes sociales que «Venezuela será libre», al tiempo que ha expresado su «más profunda gratitud» al expresidente estadounidense Donald J. Trump y su administración.

En un comunicado Machado manifestó su reconocimiento a los funcionarios de los Departamentos de Estado, Justicia, Tesoro, Seguridad Nacional y Defensa de Estados Unidos por sus «acciones decisivas para desmantelar esta empresa criminal terrorista», en referencia a la administración de Nicolás Maduro.

- Publicidad -

De esta forma también expresó que el «compromiso inquebrantable con la justicia y la libertad» de los venezolanos se ha fortalecido con la decisión de «hacer valer el mandato electoral del 28 de julio de 2024», con el objetivo de «restaurar la democracia y a reunificar a nuestras familias».

Machado también ha instado a las «naciones democráticas a unirse para aplicar todo el peso de la ley internacional» para desmantelar la «estructura criminal que ha causado destrucción, pobreza y sufrimiento en Venezuela». En el texto, se responsabiliza a los venezolanos de asumir el liderazgo para la «liberación y reconstrucción» del país, contando con el apoyo de los «verdaderos demócratas del mundo».

«Las fuerzas democráticas de Venezuela» también proyecta que, bajo una Venezuela libre, el país se convertirá en el «principal socio comercial y de seguridad de los Estados Unidos», iniciando una «era de crecimiento económico, seguridad y cooperación sin precedentes», señaló.

El comunicado concluye con la promesa de que los venezolanos disfrutarán de «oportunidades, prosperidad y dignidad», y que finalmente traerán a sus «hijos de vuelta a casa».

Los venezolanos agradecemos al Presidente Trump @POTUS y a su administración por su acción firme y decidida para desmantelar la estructura criminal y terrorista que se aferra de manera ilegítima al poder en nuestro país.



Instamos a las naciones democráticas del mundo para que se… pic.twitter.com/4g2UpzbObj — María Corina Machado (@MariaCorinaYA) August 12, 2025

Pulsa aquí para apoyar la libertad de expresión en Venezuela. Tu donación servirá para fortalecer nuestra plataforma digital desde la redacción del Decano de la Prensa Nacional, y así permitir que sigamos adelante comprometidos con la información veraz, como ha sido nuestra bandera desde 1904. ¡Contamos contigo! Apóyanos aquí