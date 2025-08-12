OPINIÓN Llegó la hora del Juicio -Parte III- #12Ago

- Publicidad -

“Temed a Dios, y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado; y adorad a aquel hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas» Apoc.14:6

El Juicio que está en proceso ahora en los ATRIOS CELESTIALES, como ya lo hemos visto, es una bendición especial de Dios para la humanidad por cuanto el Juez es Cristo, el abogado defensor de nosotros los pecadores es CRISTO y la víctima que puso su cuerpo y su sangre. El que ocupó nuestro lugar en la cruz del calvario y murió es CRISTO. La verdad es que no tenemos ni una para perder. Pero hay un pequeño problemita y es que todas las promesas de Dios son condicionales. Y eso revela “LA JUSTA JUSTICIA” de nuestro Dios. De nuestro SEÑOR Jesucristo. Es por ello que se dice que la GRACIA de Dios es obviamente un regalo pero no es Gracia Barata. El Señor lo pone muy claro. » No todos los que me dicen ‘Señor, Señor’ entrarán en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos”Mat.7:21

Entonces estamos en el punto que definitivamente ya se ha venido el tiempo de juzgar al ser humano y su destino final se expresa en el temor a Dios “Temed a Dios” pero este temor no es de miedo sino revelar su carácter en el nuestro, y de esta manera hacerlo conocer o sea glorificaremos a Dios en cualquier forma en que hagamos conocer al Padre o al Hijo. “ “Temer” o “Reverenciar” del literal griego fobéÇ, no significa aquí sentir temor de Dios, sino acercarse a él con reverencia y respeto. Incluye el pensamiento de absoluta lealtad a Dios, en una sumisión completa a su voluntad”. Después dice “y adorad a aquel…” Viene del” Gr. proskunéo , «rendir homenajes», «adorar». La adoración a Dios contrasta con la adoración a la bestia. Y en la crisis que pronto vendrá, los habitantes de la tierra tendrán que escoger, como lo hicieron los tres fieles hebreos de la antigüedad, entre el culto al verdadero Dios y el culto a los dioses falsos (Dan. 3)” Comentario Bíblico Adventista.

El énfasis de Dios en estos textos se debe a que hay muchísimas formas que muchos que predican el amor de Cristo en la realidad no tienen temor de Dios y su adoración no va con la norma que Dios ha establecido. Por lo cual es un llamado a cambiar y volverse reverentemente en obediencia a su PALABRA. Por ello, estas admoniciones que presenta a través de su siervo Juan en el libro APOCALIPSIS van de la mano con otras reprimendas de parte del ALTÍSIMO. Dice claramente en Juan 14:23: «Jesús le contestó: El que me ama, obedecerá mi palabra. Por eso, Dios lo amará y vendremos a vivir con él.» «El que dice que me ama y no guarda mis mandamientos es mentiroso” 1 Juan 2:4. Esta cita enfatiza que la verdadera manifestación del amor hacia Dios se ve en la obediencia a sus mandatos. Y en Juan 14:15: «Si me amáis, guardad mis mandamientos.» “ Son textos que no tienen desperdicio. Ni dan lugar a “interpretaciones”

En el libro APOCALIPSIS Dios es aún más directo, claro y enfático:. «Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro: Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro».

“Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida, y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. » “El que da testimonio de estas cosas dice: Ciertamente vengo en breve. Amén; sí, ven, Señor Jesús» Apoc.22: 18,19, 20. Y otro para cerrar para quienes predican que la Ley de Dios quedó abolida “El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán” Mat.24:35. ¿Cómo les parece?

¡Hasta el próximo artículo Dios mediante!

William Amaro Gutiérrez

