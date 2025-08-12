OPINIÓN Se Busca un Emprendedor: Coaching para el éxito -XXX- #12Ago

- Publicidad -

“La motivación es lo que te pone en marcha, pero el hábito es lo que te mantiene en movimiento”. Tony Robbins, reconocido coach y estratega de vida.

El coaching transforma esa motivación inicial en hábitos sólidos que se extienden a distintas áreas de la vida: negocios, relaciones, salud, bienestar emocional y desarrollo intelectual.

El coaching, más que una técnica, es un proceso de transformación personal que, cuando se experimenta de forma genuina, genera un impulso natural hacia el cambio. Lo fascinante de este enfoque es que, una vez que se aplica a una parte de la vida, el deseo de extenderlo a otras áreas surge de manera casi inevitable. Ya no es necesario buscar constantemente motivación externa, porque el progreso mismo se convierte en la fuente de energía.

Uno de los aspectos más poderosos del coaching es que sustituye la necesidad de buscar motivadores externos —como recompensas materiales o aprobación social— por un motor interno basado en logros personales y satisfacción. Una vez que un emprendedor o profesional vive la experiencia de alcanzar un objetivo de forma alineada con sus valores y talentos, el mismo proceso se convierte en su nueva adicción saludable.

El fenómeno es sencillo de explicar: cuando una persona logra resultados en un área, su autoconfianza aumenta. Esa autoconfianza la impulsa a experimentar el mismo enfoque en otros aspectos de su vida. Por ejemplo, un emprendedor que aprende a gestionar mejor su tiempo gracias al coaching pronto siente curiosidad por aplicar esas estrategias en su vida personal, su salud o sus relaciones.

Esta expansión natural también está relacionada con el concepto de “efecto contagio del éxito”, en el que cada meta alcanzada crea un patrón de pensamiento más optimista y proactivo. Marshall Goldsmith, uno de los coaches ejecutivos más influyentes, explica: “Lo que empiezas a creer sobre ti mismo después de un éxito pequeño es más importante que el éxito en sí”.

Otro cambio clave que produce el coaching es que deja de ser necesario perseguir el éxito con ansiedad. En su lugar, la persona comienza a atraerlo. Esto ocurre porque el proceso desarrolla claridad mental, fortalece habilidades interpersonales y fomenta una mentalidad de abundancia. Cuando un individuo está enfocado, equilibrado y en armonía con lo que quiere, sus acciones y decisiones lo alinean de forma natural con oportunidades y personas afines.

Este principio tiene un respaldo en la psicología positiva: los estudios de Barbara Fredrickson, profesora de la Universidad de Carolina del Norte, muestran que las emociones positivas amplían la percepción, mejoran la creatividad y fortalecen las relaciones, factores que multiplican las posibilidades de éxito sin necesidad de estrategias agresivas o manipuladoras.

La mayoría de quienes han experimentado un proceso de coaching exitoso coinciden en algo: no quieren volver a sus antiguas estrategias. Esto se debe a que han descubierto una forma más eficiente, agradable y coherente de crecer. Lo que antes se lograba con estrés y desgaste, ahora se obtiene con claridad, planificación y entusiasmo.

El coach no es un motivador ocasional, sino un aliado estratégico que guía, pregunta y desafía, ayudando a que el coachee encuentre sus propias respuestas y caminos. A medida que se vive el impacto positivo de este método, se genera una especie de compromiso interno con uno mismo: seguir mejorando ya no es una obligación, sino un deseo.

Definitivamente, el coaching no solo impulsa a cumplir objetivos, sino que crea un ciclo de mejora continua que se retroalimenta. Una vez que la persona vive la experiencia de atraer lo que desea sin recurrir a viejas tácticas desgastantes, se abre la puerta a un nuevo estilo de vida. Un estilo en el que el éxito deja de ser un evento aislado y se convierte en una consecuencia natural de quién eres y cómo actúas.

Como señala Sir John Whitmore: “El coaching no es enseñar, es ayudar a las personas a aprender y a descubrir su propio camino”. Una vez que lo has probado, ese camino se convierte en una vía de crecimiento imparable.

Continuará…

Italo Olivo

www.iolivo.com

