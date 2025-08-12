Polvo del Sahara se mantendrá en Venezuela hasta este miércoles #12Ago

- Publicidad -

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) informó que la presencia del polvo del Sahara continuará en el país hasta el miércoles 13 de agosto. Las concentraciones de este fenómeno natural se esperan de leves a moderadas.

Según el Inameh, el polvillo afectará principalmente la franja costera y la zona central del territorio nacional, lo que podría limitar la formación de nubes y reducir la visibilidad.

Esta nube de polvo, impulsada por corrientes de aire, ha alcanzado el norte de Sudamérica, Centroamérica y el Caribe, afectando especialmente las Antillas y República Dominicana. Sin embargo, se destaca que la concentración que ha llegado a Venezuela es menor a la habitual.

