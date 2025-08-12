PulsoEmpresarial “Vuelos de Esperanza”: el compromiso de LASER Airlines y FundaLASER que conecta sueños con destinos

- Publicidad -

LASER Airlines, junto a FundaLASER, celebra con orgullo haber superado los 8.548 “Vuelos de Esperanza”, una iniciativa que desde hace más de 15 años brinda transporte aéreo gratuito de personas y carga, en especial para apoyar a niños, adolescentes y sus familiares en situaciones vulnerables, con fines médicos, deportivos, académicos, culturales y recreativos.

Estos vuelos, que simbolizan una segunda oportunidad para cientos de familias cada año, han tenido un crecimiento sostenido gracias al compromiso de la aerolínea, su equipo humano y los aliados institucionales. Solo en el último año, la cantidad de vuelos realizados duplicó los registros del período anterior, lo que refleja el impacto y alcance que ha ganado este programa solidario en todo el país.

Una causa que une voluntades

Los “Vuelos de Esperanza” forman parte del corazón de FundaLASER, organización creada en 2009 para canalizar la responsabilidad social de la aerolínea. A través de este programa, niños que requieren recuperar su salud, jóvenes con talento deportivo o artístico, y estudiantes de comunidades remotas han podido volar gratuitamente en rutas nacionales e internacionales para acceder a tratamientos, representar al país o vivir experiencias transformadoras.

El éxito de la iniciativa también se apalanca en el programa “Bono de la Esperanza”, mediante el cual los pasajeros de LASER Airlines pueden realizar aportes voluntarios para participar en el sorteo de pasajes aéreos y al mismo tiempo colaborar con una buena causa. Los fondos recaudados se suman al aporte directo de la empresa y al esfuerzo del voluntariado corporativo, conformado por trabajadores que donan su tiempo y capacidades en la logística y acompañamiento de cada vuelo.

Alianzas que hacen posible lo imposible

FundaLASER ha construido una red sólida de aliados sociales entre los que se encuentran instituciones como el Hospital Ortopédico Infantil, Fundación Amigos del Niño con Cáncer, Casa Ronald McDonald, Fundación Jacinto Convit, Museo Marino de Margarita, CECODAP, entre otras. Estas organizaciones colaboran en la identificación de beneficiarios y en la gestión integral de cada traslado, asegurando que el viaje sea parte de una experiencia de mejora real en la calidad de vida de cada niño o adolescente. Otra alianza que destaca es la realizada con el Sistema Nacional de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles de Venezuela, del cual la aerolínea es embajadora.

“Nuestra misión es que su energía y creatividad hagan soñar a la gente. Cada vuelo es una oportunidad para transformar vidas”, afirma Ilia Azpurua, directora ejecutiva de FundaLASER.

La aerolínea, con 31 años operando en el país, ratifica así su visión de negocio con propósito, y su compromiso con el desarrollo social de Venezuela.

Para más información, visite https://www.laserairlines.com o los perfiles en Instagram @laserairlinesoficial y @fundalaserve

