Reportan aumento en las tarifas de los peajes en el país  #12Ago

Este lunes 11 de agosto, se dio a conocer un repentino aumento en las tarifas de los peajes, una medida que elevó significativamente los costos de tránsito en todo el país.

La nueva escala de precios, aplicada sin previo aviso oficial de las autoridades, varía desde los 75 bolívares para vehículos livianos lo que representa un incremento del 150 % con respecto a la tarifa anterior de 30 bolívares hasta los 980 bolívares para vehículos de carga pesada de seis ejes. Este último monto triplica la tarifa de 400 bolívares que se manejaba en enero de 2025.

La situación no se limita al peaje de Tazón, en la entrada a Caracas, sino que se replica en otras zonas del país. Reportes en redes sociales y medios regionales confirman aumentos similares en peajes como el de Guacara (estado Carabobo) y en el estado Zulia, generando un efecto dominó que impacta directamente en los costos de transporte y distribución a nivel nacional.

Las nuevas tarifas del peaje de Tazón

De acuerdo con la publicación, las nuevas tarifas que se deben cancelar al pasa por el peaje de Tazón son las siguientes:

–Liviano y microbús: 75 bolívares. Esta cifra equivale a 0,57 dólares, de acuerdo con la tasa oficial publicada por el Banco Central de Venezuela (BCV) el 11 de agosto y fijada en 131,12 bolívares.

–Autobuses: 110 bolívares (0,84 dólares)

–Carga liviana: 490 bolívares (3,74 dólares)

–Carga Pesada 2 ejes: 555 bolívares (4,23 dólares)

–Carga Pesada 3 ejes: 615 bolívares (4,69 dólares)

–Carga Pesada 4 ejes: 675 bolívares (5,15 dólares)

–Carga Pesada 5 ejes: 785 bolívares (5,99 dólares)

-Carga Pesada 6 ejes: 980 bolívares (7,47 dólares)

Aumento de las tarifas en otros peajes de Venezuela

Por medio de las redes sociales las autoridades regionales no han confirmado los aumentos en las tarifas del peaje. Sin embargo, un usuario denunció en un video publicado el domingo 10 de agosto que le estaban cobrando un incremento en el peaje de Guacara, ubicado en el estado Carabobo, a pesar de que el aumento entraba en vigencia desde el 11 de agosto.

–Vehículos livianos: 75 bolívares (0,57 dólares)

–Microbús: 110 bolívares (0,84 dólares)

–Autobús: 490 bolívares (3,74 dólares)

–Carga pesada (6 ejes): 900 bolívares (6,86 dólares)

