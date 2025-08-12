Saime realizará jornada especial de cedulación para números entre 22 y 32 Millones #12Ago

- Publicidad -

El Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (SAIME) anunció un operativo especial de cedulación para este sábado 16 de agosto. La jornada está dirigida a ciudadanos venezolanos y naturalizados cuyos números de cédula de identidad se encuentren en el rango de 22 millones a 32 millones.

La iniciativa busca facilitar la renovación y verificación de datos sin necesidad de agendar una cita previa. El operativo se llevará a cabo en todas las oficinas del SAIME a nivel nacional, desde las 8:00 de la mañana hasta las 2:00 de la tarde.

Entre los trámites que se podrán realizar se incluye la renovación de cédulas, así como la corrección de errores en la información del documento, como datos incompletos o problemas con la captura de huellas dactilares.

El único requisito para ser atendido es presentar una copia simple del acta de nacimiento. El organismo hizo un llamado a los ciudadanos a mantenerse informados a través de sus canales oficiales y a acudir directamente a las sedes, evitando el uso de intermediarios para cualquier trámite.

