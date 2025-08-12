Buscar
Sudeban: No habrá actividad bancaria el lunes 18 de agosto por “La Asunción de Nuestra Señora” #12Ago

Juan Bautista Salas
Por Juan Bautista Salas

-

DestacadosNoticiasNacionales
Sudeban Exhorta
La red bancaria a nivel nacional, no tendrá actividad el próximo lunes 18 de agosto de 2025, por conmemorarse  la «Asunción de Nuestra Señora», según el calendario establecido por la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (Sudeban).

En efecto, para este día, los clientes bancarizados de las distintas instituciones financieras del país no podrán realizar operaciones en las taquillas ni en las agencias.

Algunas entidades bancarias pudieran mantener en los feriados taquillas externas operativas, principalmente las agencias ubicadas en los centros comerciales.

La Superintendencia recomienda a los usuarios que deben consultar la página web de su banco para mayor detalle acerca de las oficinas y taquillas disponibles.

