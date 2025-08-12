VIDEO | Miles de desalojos y un fallecidos deja ola incendios forestales en España #12Ago

- Publicidad -

Una ola de incendios forestales sin precedentes en España ha provocado miles de evacuaciones y la trágica muerte de un hombre en Tres Cantos, Madrid. El Ministerio de Interior ha declarado la fase de preemergencia a nivel nacional ante la magnitud de la catástrofe, que ha afectado a múltiples comunidades autónomas y ha dejado miles de hectáreas calcinadas.

En el norte de Madrid, el incendio de Tres Cantos, que ha arrasado 1.500 hectáreas, se ha cobrado la vida de un hombre con quemaduras de gravedad. Aunque el fuego ha sido perimetrado, las autoridades mantienen la alerta por la previsión de tormentas secas y fuertes vientos.

Estado actual de los focos más críticos

Comunidad de Madrid

El incendio en Tres Cantos se encuentra perimetrado, pero el riesgo persiste. Las autoridades han comenzado a permitir el regreso gradual de los 180 vecinos desalojados de la urbanización Soto de Viñuelas. Sin embargo, se mantiene la precaución ante la posibilidad de que los vientos aviven las llamas.

Galicia

La situación es especialmente grave en Ourense, donde un incendio ha calcinado más de 3.000 hectáreas en el Macizo Central, convirtiéndose en el más devastador del año en la región. La dificultad del terreno montañoso complica las labores de extinción, y ya se han tenido que desalojar viviendas en los municipios de Maceda y Chandrexa de Queixa.

Andalucía

En la Sierra de la Plata de Cádiz, el incendio ha obligado a evacuar a unas 2.000 personas de hoteles y urbanizaciones. La Junta de Andalucía ha confirmado que el fuego, que ya ha comenzado a ser controlado, fue intencionado. Las autoridades investigan la causa del incendio, que sigue activo en algunas zonas. Un guardia civil ha resultado herido tras ser atropellado mientras regulaba el tráfico.

Castilla y León

En León, el incendio de Yeres, que afectó al espacio natural de Las Médulas, ya está controlado en la mayoría de sus frentes y los vecinos evacuados han regresado a sus hogares. Sin embargo, sigue preocupando el fuego en Zamora, que ha obligado a evacuar a más de 2.100 personas de siete localidades leonesas.

Respuesta de las autoridades y pronóstico

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha expresado sus condolencias por la muerte en Madrid y ha agradecido el incansable trabajo de los equipos de emergencia.

Más de 5.000 efectivos de las Fuerzas de Seguridad del Estado y 1.000 miembros de la Unidad Militar de Emergencias (UME) están desplegados por todo el territorio nacional para combatir las llamas. No obstante, las labores de extinción se ven obstaculizadas por la intensa ola de calor que atraviesa el país y la previsión de tormentas secas, que podrían generar nuevos focos de incendio.

