Al menos tres muertos y miles de desplazados mientras los incendios forestales arrasan el sur de Europa #13Ago

Los incendios forestales se intensificaron el miércoles en el sur de Europa después de una batalla que duró toda la noche para proteger el perímetro de la tercera ciudad más grande de Grecia, con al menos tres muertes más reportadas en España, Turquía y Albania.

En las afueras de la ciudad portuaria griega de Patras, los bomberos luchaban por proteger viviendas e instalaciones agrícolas mientras las llamas arrasaban pinares y olivares. Altas columnas de llamas estallaron tras bloques de apartamentos en las afueras de la ciudad, mientras que decenas de vehículos resultaron incendiados mientras las llamas arrasaban un depósito municipal cercano.

“Hoy es otro día muy difícil con el nivel de riesgo de incendio siguiendo siendo muy alto en muchas partes del país”, dijo el portavoz del Servicio de Bomberos, Vassilis Vathrakoyiannis.

Mientras los aviones y helicópteros lanzaban agua sobrevolaban la zona, los residentes se sumaron al esfuerzo, combatiendo las llamas con ramas cortadas o rociándolas con baldes de agua.

Un perro corre mientras la gente lucha contra un incendio forestal en la aldea de Vounteni, a las afueras de Patras, en el oeste de Grecia, el miércoles 13 de agosto de 2025. (Foto AP/Thanassis Stavrakis) Se observan autos quemados en un depósito municipal en Kato Achaia, durante un incendio forestal cerca de la ciudad de Patras, en el oeste de Grecia, el miércoles 13 de agosto de 2025. (Foto AP/Thanassis Stavrakis)







Columnas de humo se elevan desde un incendio forestal en Maceda, noroeste de España, el miércoles 13 de agosto de 2025. (Foto AP/Lalo Villar)





















Después de las olas de calor, los recursos se agotan

Los recursos de extinción de incendios se vieron limitados en muchos países afectados, ya que luchaban contra múltiples brotes tras semanas de olas de calor y picos de temperatura en el Mediterráneo. En la isla griega de Quíos, los bomberos, exhaustos, durmieron al borde de la carretera tras un turno nocturno.

Las aeronaves rotaron entre los incendios en la Grecia continental occidental, la zona de Patras y la isla de Zante. Atenas también envió ayuda a la vecina Albania , sumándose a la iniciativa internacional para combatir decenas de incendios forestales. Un hombre de 80 años murió en un incendio al sur de la capital, Tirana, informaron las autoridades el miércoles.

Los residentes de cuatro aldeas fueron evacuados en el centro de Albania, cerca de un antiguo depósito de municiones del ejército. En el distrito meridional de Korca, cerca de la frontera con Grecia, se reportaron explosiones causadas por proyectiles de artillería enterrados de la Segunda Guerra Mundial. Las autoridades informaron que decenas de viviendas quedaron destruidas en una región central del país.

Muertes en España y Turquía



El primer ministro español, Pedro Sánchez, expresó sus condolencias tras la muerte de un voluntario de bomberos en la afectada región de Castilla y León, al norte de Madrid, donde miles de personas han sido desplazadas por las evacuaciones.

“La situación de los incendios forestales sigue siendo grave, y es fundamental tomar precauciones adicionales”, escribió Sánchez en una publicación en línea. “Gracias, una vez más, a todos los que trabajan incansablemente para combatir las llamas”.

Los centros de evacuación estaban abarrotados en algunas zonas del centro de España, y algunos pasaron la noche a la intemperie en camas plegables. Los incendios más graves se extendieron hacia el norte, a zonas más rurales, donde algunos residentes rociaron con manguera las paredes de sus casas para intentar protegerlas del fuego.

El gobierno elevó su nivel de respuesta de emergencia nacional, preparando apoyo adicional para las autoridades regionales que supervisan múltiples evacuaciones y cierres de carreteras.

Un trabajador forestal falleció el miércoles mientras respondía a un incendio forestal en el sur de Turquía, según informaron las autoridades. El Ministerio Forestal indicó que el trabajador falleció en un accidente con un camión de bomberos que dejó a otras cuatro personas heridas.

Turquía ha estado luchando contra graves incendios forestales desde finales de junio. Un total de 18 personas han muerto, incluyendo 10 voluntarios de rescate y trabajadores forestales que fallecieron en julio.

En Francia, que se recupera de los recientes incendios masivos en las regiones del sur, se esperaban temperaturas de hasta 42 grados Celsius (108 Fahrenheit) por tercer día consecutivo. Las autoridades emitieron alertas meteorológicas, otorgando a las autoridades locales la facultad de cancelar eventos públicos y acordonar zonas con alto riesgo de incendio.

Las tormentas eléctricas y las prácticas agrícolas se citan como posibles causas

Las autoridades de todos los países europeos han citado múltiples causas para los incendios masivos, incluidas prácticas agrícolas descuidadas, cables eléctricos mal mantenidos y tormentas eléctricas de verano.

Las autoridades de Macedonia del Norte también citaron indicios de incendio provocado, provocado por promotores inmobiliarios deshonestos. El miércoles, los bomberos lucharon por contener un incendio en una reserva natural a las afueras de la capital, Skopie.

La Unión Europea ha enviado ayuda urgentemente a los países afectados por los incendios, incluidos los no miembros, con personal de tierra y aviones cisterna. Gran parte de los esfuerzos recientes se han centrado en Montenegro, donde importantes incendios forestales siguen ardiendo en zonas escarpadas cerca de la capital, Podgorica.

