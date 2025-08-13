Anuncian concurso para escoger la imagen gráfica de la Alcaldía de Iribarren #13Ago

- Publicidad -

La Alcaldía del municipio Iribarren, bajo la dirección del alcalde Yanys Agüero, anunció un concurso de diseño para crear su nuevo logo. El objetivo es encontrar una imagen que capture la esencia cultural, histórica y geográfica del municipio.

El concurso, que se celebra del 11 al 16 de agosto, invita a participar a diseñadores, artistas, estudiantes y a cualquier ciudadano venezolano con una propuesta original e inédita.

«El diseño debe reflejar nuestros crepúsculos, elementos culturales, manifestaciones propias de la jurisdicción, patrimonio e historia, identidad local, geografía, creatividad colectiva y el semidesierto de Iribarren«, afirmó el alcalde Agüero. «Con esto, le estamos dando protagonismo al pueblo para que presente sus ideas en la construcción de este Iribarren para la vida».

Los interesados deben enviar su propuesta en formato PDF o AI, acompañada de una breve justificación conceptual, un manual de identidad y sus datos de contacto, al correo electrónico [email protected]. El ganador será reconocido públicamente, recibirá un premio en físico y un certificado oficial.

