Atraem: El 50% de los venezolanos recurre al autoempleo #13Ago

La orden de la Alcaldía de Caracas de liberar el sector de La Hoyada de la presencia de comercio informal ha sido recibida con una ola de apoyo en redes sociales, donde usuarios celebran la medida y piden su aplicación en otras zonas de la capital.

No obstante, esta acción ha encendido las alarmas de expertos en materia laboral, quienes advierten sobre sus consecuencias económicas.

En una entrevista para Unión Radio, Alfredo Padilla, director general de la Asociación de Trabajadores, Emprendedores y Microempresarios (Atraem), afirmó que «desalojar La Hoyada y desalojar todo lo demás tiene un costo económico muy grande en una circunstancia donde la gente no tiene de qué vivir«.

En la nota difundida, Padilla destaca que el 50% del trabajo en Venezuela es autoempleo, una situación que, según él, responde a la falta de ofertas de empleo «suficientemente remunerado«.

En la publicación, el directivo de Atraem también detalla que el 91% de los emprendimientos en el país surgen por una «necesidad de subsistencia», y que el 74% de estos emprendedores cuenta con estudios superiores.

Para Padilla, la solución a largo plazo radica en impulsar la inversión, tanto nacional como extranjera, para que la formalidad laboral se vuelva nuevamente atractiva y la población pueda acceder a empleos estables.

