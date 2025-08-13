Con 1.426 especies: Venezuela se posiciona entre los 10 países del mundo con mayor diversidad de aves #13 Ago

- Publicidad -

Vicky Herrera, presidenta de Avavit, anunció el impulso de un plan para consolidar el aviturismo en Venezuela, un nicho especializado que capitaliza la riqueza natural del país.

De acuerdo a El Nacional, Herrera recordó que Venezuela se posiciona entre los 10 países del mundo con mayor diversidad de aves, con 1,426 especies registradas, 45 de ellas endémicas.

- Publicidad -

Lea también: Descubren en Amazonas la especie de ave número 1.426 registrada en Venezuela: la tángara enmascarada

En la nota difundida, la representante gremial enfatizó que este tipo de turismo atrae a visitantes «especiales» que vienen a disfrutar y preservar el entorno natural. En palabras de Herrera, estos turistas, además de generar divisas, motivan a los locales a «aprender a preservar lo nuestro».

Venezuela: Pisos climáticos y paisajes únicos

La biodiversidad de Venezuela es vasta, con múltiples pisos climáticos y paisajes únicos. En la publicación Herrera subrayó que el trabajo conjunto entre el sector público y privado es crucial para fortalecer el turismo nacional y receptivo, basándose en la megadiversidad del país.

Lea también: Mérida marca un hito en el avistamiento de aves en Venezuela

En este sentido, la presidenta de Avavit adelantó la organización de un congreso internacional de aviturismo, con el objetivo de compartir experiencias con expertos extranjeros y observadores de aves nacionales.

«Queremos que transmitan su experiencia y que esto se convierta en una potencia en aviturismo», afirmó.

Pulsa aquí para apoyar la libertad de expresión en Venezuela. Tu donación servirá para fortalecer nuestra plataforma digital desde la redacción del Decano de la Prensa Nacional, y así permitir que sigamos adelante comprometidos con la información veraz, como ha sido nuestra bandera desde 1904. ¡Contamos contigo! Apóyanos aquí