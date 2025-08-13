Fedecámaras: Felipe Capozzolo se propone impulsar la regionalización de la inversión, durante su mandato #13Ago

- Publicidad -

En Venezuela se debería favorecer un proceso para regionalizar las inversiones, propone el nuevo presidente de la Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción de Venezuela (Fedecámaras), Felipe Capozzolo, agregando que este será uno de los temas que impulsará durante su gestión al frente de la mayor institución empresarial del país.

“Tenemos que favorecer la regionalización de la inversión. Hay que mirar dentro del país e identificar las posibilidades que tiene el interior de Venezuela. Para ello contamos con aliados naturales en cada región y ciudad: las cámaras industriales o comerciales locales. Estos grupos deben ser el punto de partida para el proceso de regionalizar las inversiones”, dijo Capozzolo.

- Publicidad -

Señala que en ese proceso de regionalización de las inversiones, es fundamental contar con la participación pública. El estado venezolano, como gestor de la renta petrolera, sigue siendo el mayor actor económico del país. Por ende, invertir en el interior del país requiere de un diálogo concretado entre el capital privado y los gobiernos nacionales y locales. Además, el flujo de personas al interior pasa necesariamente por la reparación de los servicios públicos de las regiones.

Sobre este último punto, Capozzolo comentó, que ya tienen varias regiones de trabajo con el Ministerio de Finanzas. El presidente de Fedecámaras adelantó que planean un gran encuentro con dicho organismo del estado venezolano próximamente.

“En este momento estamos organizando un gran encuentro, en donde vamos a llamar a todas las cámaras de la zona metropolitana y a los sectores productivos. Allí vamos a suscribir un memorando de entendimiento con el Ministerio de Finanzas”, dijo Capozzolo en Fedecámaras Radio.

Pulsa aquí para apoyar la libertad de expresión en Venezuela. Tu donación servirá para fortalecer nuestra plataforma digital desde la redacción del Decano de la Prensa Nacional, y así permitir que sigamos adelante comprometidos con la información veraz, como ha sido nuestra bandera desde 1904. ¡Contamos contigo! Apóyanos aquí