Fedenaga: Productores venden la carne a 2,1 dólares por kilo; el aumento de precio ocurre en los expendios #13Ago

Federación Nacional de Ganaderos (Fedenaga) afirmó que los productores venden la carne a 2,10 dólares por kilogramo a puerta de corral, lo que indica que el alza de los precios que llega al consumidor final se produce en los puntos de venta.

Según el portal Banca y Negocio, el presidente del gremio, Edgar Medina, informó que, a pesar de que la matanza actual es suficiente para cubrir la demanda del país, el consumo de carne disminuyó en el primer semestre del año en comparación con la segunda mitad de 2024.

En la nota difundida, el gremio atribuye esta situación a la inestabilidad en el tipo de cambio. Además, Medina detalló que los productores compran insumos a una tasa cambiaria que difiere de la del Banco Central de Venezuela (BCV), una situación que ha perjudicado a toda la cadena, desde la producción hasta el consumidor final.

Consumo de carne estancado

En la publicación, Medina señaló que el consumo de carne se ha estancado tras haber aumentado el año anterior de 9 a 12 kilogramos por persona. Este incremento de consumo en 2024 había provocado que la matanza de reses aumentara a «un millón y medio de cabezas de ganado anuales«.

Finalmente, reveló que Fedenaga ha iniciado conversaciones con las autoridades gubernamentales para abordar la necesidad de importar vientres.

