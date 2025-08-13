Gustavo Petro no asistirá al funeral de Miguel Uribe Turbay por petición de la familia #13Ago

- Publicidad -

El presidente Gustavo Petro no estará presente en el funeral del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, asesinado tras un atentado en junio, luego de que la familia del legislador solicitara que el Gobierno no asistiera a las exequias.

El ministro del Interior, Armando Benedetti, confirmó que la decisión se tomó tras conversaciones directas con los familiares.

“El presidente y el Gobierno no asistirán a las honras fúnebres de Miguel Uribe Turbay. Estuve en contacto con su familia desde el lunes y ayer llevé el mensaje de que el Presidente quería asistir al Congreso, a lo que respondieron que era mejor que no nos hiciéramos presente”, explicó.

Despedida con honores en el Congreso

Este miércoles, el Congreso de Colombia rindió un homenaje póstumo al legislador del partido opositor Centro Democrático, quien falleció el 11 de agosto, 64 días después de recibir dos disparos en la cabeza y uno en la pierna durante un mitin político en Bogotá.

El acto en el Salón Elíptico del Capitolio incluyó un minuto de silencio y una marcha fúnebre, con la presencia de dirigentes políticos, empresarios y representantes internacionales, entre ellos el subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, y el embajador John T. McNamara.

Llamado a la moderación política

El presidente del Senado, Lidio García Turbay, lamentó profundamente la pérdida y pidió justicia inmediata.

“Miguel fue una luz en días oscuros. Duele que en Colombia esas luces se apaguen en plena primavera. Sus ideas trazaban las rutas de una Colombia sin odios ni mezquindades”, expresó, instando a moderar el lenguaje político y reducir la polarización de cara a las elecciones de 2026.

En la misma línea, el presidente de la Cámara de Representantes, Julián López Tenorio, alertó sobre el “triple reto” que enfrenta el país: defender la democracia frente a la violencia, recuperar la confianza ciudadana en las instituciones y promover un crecimiento con justicia social.

“Colombia ha convivido demasiado tiempo con la violencia. Un país que pierde a sus líderes pierde poco a poco la esperanza en sí mismo”, advirtió.

Un mensaje para las nuevas generaciones

Durante el homenaje, López dedicó unas palabras al hijo del senador, de apenas cinco años: “Te pedimos perdón porque nuestra sociedad no pudo proteger la vida de tu familia. El compromiso ahora es construir un país donde ningún niño crezca con miedo”.

Tras el homenaje en el Capitolio, el féretro de Uribe Turbay fue trasladado a la Catedral Primada de Bogotá para las honras fúnebres privadas, en las que no estuvo presente ningún representante del Gobierno nacional.

