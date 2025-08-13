Índice Bursátil Caracas cerró en 630,07 puntos #13Ago

- Publicidad -

El índice principal de la Bolsa de Valores de Caracas, el IBC, culminó este miércoles en 630,07 puntos con una variación de 18,08 puntos (+2,95%), con respecto a la sesión anterior.

El Diario de la Bolsa reporta que el Índice Financiero finalizó la jornada en 1.299,82 puntos, con una variación absoluta de 41,75 puntos (+3,32%) y el Índice Industrial cerró en 176,09 puntos (+0,71%).

Al final de la sesión, 12 acciones subieron de precio, 10 bajaron y 9 se mantuvieron estables. En el mercado regular se negociaron 90.752 acciones por un monto de 3.174.427,25 bolívares, en el mercado a plazo se transaron 65.017 acciones por 4.311.384,27 bolívares, y en el alternativo el monto fue Bs 7.160,50, para un total de 7.492.972,02 bolívares.

En el mercado de renta fija se realizaron operaciones por un total de 1.482.072,00 bolívares. En el Mercado de Otros Bienes se registraron certificados de financiamiento bursátil por 263.769.660,54 bolívares.

