Buscar
APOYAR

Índice Bursátil Caracas cerró en 630,07 puntos #13Ago

Juan Bautista Salas
Por Juan Bautista Salas

-

Índice BursátilNoticias
- Publicidad -

El índice principal de la Bolsa de Valores de Caracas, el IBC, culminó este miércoles en 630,07 puntos con una variación de 18,08 puntos (+2,95%), con respecto a la sesión anterior.

El Diario de la Bolsa reporta que el Índice Financiero finalizó la jornada en 1.299,82 puntos, con una variación absoluta de 41,75 puntos (+3,32%) y el Índice Industrial cerró en 176,09 puntos (+0,71%).

- Publicidad -

Al final de la sesión, 12 acciones subieron de precio, 10 bajaron y 9 se mantuvieron estables. En el mercado regular se negociaron 90.752 acciones por un monto de 3.174.427,25 bolívares, en el mercado a plazo se transaron 65.017 acciones por 4.311.384,27 bolívares, y en el alternativo el monto fue Bs 7.160,50, para un total de 7.492.972,02 bolívares.

En el mercado de renta fija se realizaron operaciones por un total de 1.482.072,00 bolívares. En el Mercado de Otros Bienes se registraron certificados de financiamiento bursátil por 263.769.660,54 bolívares.

Pulsa aquí para apoyar la libertad de expresión en Venezuela. Tu donación servirá para fortalecer nuestra plataforma digital desde la redacción del Decano de la Prensa Nacional, y así permitir que sigamos adelante comprometidos con la información veraz, como ha sido nuestra bandera desde 1904.

¡Contamos contigo!

Apóyanos aquí

Become a Patron!
- Publicidad -
Artículo anterior
#PulsoEmpresarial Galaxy Unpacked 2025: tecnología flexible, inteligente y centrada en ti
Juan Bautista Salas
Juan Bautista Salas

ARTÍCULOS RELACIONADOS

- Publicidad -

Más leido hoy

- Publicidad -

Debes leer

#PulsoEmpresarial Galaxy Unpacked 2025: tecnología flexible, inteligente y centrada en ti

Samsung volvió a marcar el pulso de la industria móvil con la presentación de tres dispositivos que integran lo mejor en diseño, inteligencia artificial y funcionalidad personalizada: el Galaxy Z Flip7, el Galaxy Z Fold7 y el Galaxy Watch8

VIDEO | Padre Efraín Pastrán: El campanario de la Catedral presenta un grave deterioro #13Ago

Juntos Todo Es Posible construye segundo refugio de montaña en Mérida #13Ago

Gustavo Petro no asistirá al funeral de Miguel Uribe Turbay por petición de la familia #13Ago

- Publicidad -
- Publicidad -

Categorías

Links

Conecta

- Publicidad -

© 2024 Desarrolado por El Impulso | Todos los derechos reservados.