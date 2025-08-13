Juntos Todo Es Posible construye segundo refugio de montaña en Mérida #13Ago

- Publicidad -

La Corporación “Juntos Todo Es Posible” ya se encuentra desplegada construyendo una segunda estructura para montañistas entre los Altos de Mifafí y Piedras Blancas, en el estado Mérida, cuatro meses después de haber inaugurado un primer refugio de montaña en el páramo venezolano.

Bautizado como «más que una obra, es un legado para los aventureros», avanzan, «piedra sobre piedra», en la estructura que contará con 140 metros cuadrados, el doble del primer refugio ya inaugurado, y que incluirá tres áreas de sleeping bags, cocina, comedor y estará totalmente equipado con un sistema tecnológico innovador.

Después de un arduo debate sobre su localización, este segundo refugio de alta montaña se ubicará una de las zonas con más ráfagas de vientos, que en el pasado ha cobrado vidas.

Muestra de ello es que el equipo de héroes de bragas azules estuvo atrapado durante horas en medio de una inesperada nevada. Vale la pena mencionar, que este refugio de alta montaña también estará equipado con energía solar. Se trata de una edificación en la que Juntos Todo Es Posible, más que construir, procura salvar vidas.

