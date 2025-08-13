Ministro de Educación desmiente que haya déficit de 250.000 docentes en el país #13Ago

- Publicidad -

El ministro de Educación, Héctor Rodríguez, desmintió que en el país haya un déficit de 250.000 maestros. “Yo no creo que un profesor universitario, científico, investigador diga que hacen falta 250.000 maestros“.

De acuerdo con estudios de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) de septiembre de 2024, en el país había unos 350.000 docentes en ejercicios y el déficit era de 250.000. Advirtieron que no había cifras oficiales, pero que trabajaron con los datos de organizaciones gremiales como la Federación Venezolana de Maestros (FVM), que habían denunciado la escasez de docentes para inicial, primaria y secundaria de aproximadamente 60%.

Rodríguez precisó que para septiembre del año pasado solo en la nómina nacional había medio millón de docentes registrados ante el Ministerio de Educación, «sin contar los maestros de las escuelas privadas, subsidiadas, que los pagamos aparte, sin contar los maestros de las escuelas municipales y estatales», añadió.

Sin embargo, aunque el ministro desmienta la cifra ofrecida por la UCAB, Nicolás Maduro hizo un llamado a inicios del año escolar 2024-2025 para que unos 200.000 maestros regresarán al sistema educativo.

«Tenemos más de 200.000 docentes en diversas actividades públicas y yo les pido a todos los docentes, les hago un llamado por amor a la vocación, por el amor que le tienen a este país, a que se vayan reincorporando a las aulas de clases», dijo en cadena de televisión y radio.

Los bajos salarios, las faltas de condiciones y beneficios y mejores oportunidades en otras áreas han llevado a los maestros a abandonar las aulas de clases para buscar mejores oportunidades económicas.

En el inicio del año escolar pasado, Maduro prometió fortalecer programas de acceso a vivienda, salud y alimentación, así como subsidios de transporte y créditos.

Héctor Rodríguez también desestimó que haya menos personas interesadas en cursar la carrera de Educación y afirmó que han crecido las oportunidades en las universidades públicas. Aseguró que en la actualidad hay más de 130.000 personas cursando pregrado en Educación en las distintas casas de estudio.

