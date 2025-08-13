Proponen una auditoría de seguridad vial para prevenir colapsos en vías y puentes del país #13Ago

- Publicidad -

El ingeniero Riad Bujana, miembro honorario de la Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat, afirmó que es necesario hacer una auditoría de seguridad vial en todas las carreteras y puentes del país para determinar el estado real de la infraestructura.

En entrevista con el programa Háblame Bajito de Radio Fe y Alegría Noticias, explicó que estos diagnósticos, a cargo de ingenieros civiles, especialistas en tránsito, geógrafos, geodésicos y topógrafos, tiene como objetivo que las labores sean preventivas y no correctivas.

Bujana precisó que el Ministerio de Obras Públicas y de Transporte debe coordinar las auditorías a nivel nacional junto con las autoridades regionales para que el trabajo sea continuo durante todo el año.

Señaló que el análisis incluye la identificación de “puntos negros”, zonas con alta incidencia de accidentes, para que expertos determinen las causas y propongan soluciones.

La elaboración de ese informe, que establecerá los correctivos necesarios, podría tardar hasta dos años, pero permitiría prevenir desastres en temporadas de lluvias como los registrados recientemente en Mérida, Táchira, Barinas y Bolívar.

Solo un 26% de la vialidad está en buen estado

Según sus estimaciones, 20% de la vialidad del país está en mal estado, 54% en condición regular y apenas 26% en buen estado.

Además, 80% de los puentes ya cumplió su vida útil, solo en Portuguesa más de 160 puentes resultaron afectados por las fuertes precipitaciones que iniciaron en junio, y en Mérida, 25 sufrieron daños, 16 de ellos con pérdida total.

El especialista recordó que la calidad y durabilidad de las vías y puentes se puede prever desde su diseño, ya que allí mismo se determina su tiempo de vida útil.

Control de la carga

Advirtió sobre la falta de control del peso en camiones de carga, que deteriora el pavimento, y sostuvo que cuando un puente colapsa totalmente es preferible construir uno nuevo con tecnología actual.

También recomendó soluciones como pantallas atirantadas, así como reforzar la señalización vial y mantener operativas las rampas de frenado en tramos claves como la Caracas-La Guaira.

Bujana indicó que en el pasado el Consejo Nacional de Vialidad se encargaba de supervisar y planificar el mantenimiento y ampliación de la red vial del país.

Destacó que, aunque la instalación de peajes ayuda a financiar el mantenimiento de autopistas, esto no debe justificar el abandono de las vías en las que no se cobra.



