PulsoEmpresarial Galaxy Unpacked 2025: tecnología flexible, inteligente y centrada en ti

En una de las ciudades más vibrantes del mundo, Brooklyn, Nueva York, Samsung celebró su esperado evento Galaxy Unpacked 2025, marcando un nuevo capítulo en la evolución de los dispositivos móviles y wearables. En esta ocasión, la compañía presentó tres productos que resumen su visión de futuro: el Galaxy Z Flip7, el Galaxy Z Fold7y el Galaxy Watch8. Cada uno representa una apuesta decidida por una tecnología más inteligente, más personalizada y profundamente conectada con la vida diaria de las personas.

Galaxy Z Flip7: tu estilo, tu ritmo, tu tecnología

El nuevo Galaxy Z Flip7 mantiene la esencia de sus predecesores, pero da un salto importante en funcionalidad, durabilidad y poder de personalización. Con un diseño compacto que cabe cómodamente en cualquier bolsillo o cartera, este plegable se adapta a quienes buscan estilo sin renunciar a prestaciones avanzadas.

Una de las grandes novedades es su FlexWindow de 4.1 pulgadas: una pantalla externa más grande, más útil y más interactiva. Esta pantalla permite acceder a funciones clave sin necesidad de desplegar el dispositivo. Puedes responder mensajes, revisar notificaciones, tomar selfies con la cámara trasera, controlar tu música y hasta recibir recomendaciones inteligentes gracias a la integración de Galaxy AI.

Funciones como Gemini Live, Now Brief y Now Bar convierten la pantalla externa en un verdadero asistente personal. Desde búsquedas rápidas hasta actualizaciones diarias y accesos directos, el Flip7 redefine lo que puedes hacer con un solo vistazo.

En cuanto a cámaras, el Z Flip7 incorpora un sistema dual de 50 MP y 12 MP ultra gran angular, que, junto con las mejoras de IA, permiten capturas brillantes incluso en condiciones de poca luz. Gracias a la bisagra reforzada, puedes colocar el teléfono en diferentes ángulos para selfies creativas o videos con manos libres.

Por dentro, el rendimiento también ha sido optimizado: batería de larga duración, carga rápida, conectividad 5G y la inclusión por primera vez de Samsung DeX, que convierte tu teléfono en una mini estación de trabajo conectada a una pantalla externa.

Galaxy Z Fold7: el dispositivo más completo de Samsung hasta ahora

El Galaxy Z Fold7 representa el máximo exponente de Samsung en materia de innovación móvil. Más liviano, más delgado y más poderoso que nunca, este modelo es ideal para quienes buscan productividad y creatividad en un solo dispositivo.

Cuando está plegado, su pantalla de 6.5 pulgadas ofrece una experiencia fluida y cómoda para tareas cotidianas. Pero al desplegarlo, se convierte en una impresionante pantalla de 8.0 pulgadas Dynamic AMOLED 2X, con un brillo máximo de 2,600 nits y la tecnología Vision Booster que garantiza una visibilidad óptima incluso bajo luz solar directa.

Este espacio expandido permite una multitarea real y eficiente. Gracias a One UI 8 y Galaxy AI, puedes abrir y gestionar hasta tres aplicaciones al mismo tiempo, arrastrar y soltar archivos entre ventanas, y aprovechar funciones inteligentes como Drawing Assist, Writing Assist y Results View para trabajar de forma más fluida.

Uno de los grandes saltos está en su cámara. El Fold7 es el primer plegable Galaxy con una cámara gran angular de 200 MP, potenciada por el nuevo motor ProVisual con IA. Esto permite fotos más precisas, brillantes y nítidas, además de grabaciones en condiciones de poca luz con la función mejorada de Night Video.

Otras herramientas como Suggest Erase, Generative Edit, Side-by-Side Comparison y Audio Eraser hacen que el Fold7 no solo capture contenido de calidad, sino que también ofrezca capacidades de edición avanzadas directamente desde el dispositivo, ideal para creadores de contenido.

En términos de rendimiento, el nuevo procesador Snapdragon 8 Elite for Galaxy mejora significativamente la CPU, GPU y NPU, lo que se traduce en una mayor velocidad, mejor respuesta y mayor eficiencia energética. Además, el Fold7 ofrece hasta 1 TB de almacenamiento interno y 16 GB de RAM, cubriendo las necesidades incluso de los usuarios más exigentes.

A todo esto se suma una batería de 4,400 mAh, carga rápida, Wireless PowerShare, seguridad mejorada con Samsung Knox Vault y una nueva capa de protección llamada KEEP, diseñada para proteger datos sensibles a nivel de aplicación.

Galaxy Watch8: salud, estilo y datos inteligentes en tu muñeca

Samsung también aprovechó el Unpacked 2025 para presentar la nueva generación de su smartwatch más completo: el Galaxy Watch8. Este modelo refuerza la visión de la compañía de llevar el bienestar integral al centro de la experiencia tecnológica.

Con un diseño refinado, más delgado y con nuevas opciones de materiales y correas, el Galaxy Watch8 está pensado para acompañarte durante todo el día —desde tu rutina de ejercicios hasta tus momentos de descanso.

La gran novedad está en sus sensores mejorados, que ahora ofrecen lecturas más precisas y consistentes de métricas clave como ritmo cardíaco, oxígeno en sangre, estrés, temperatura corporal y calidad del sueño. Además, el nuevo algoritmo de IA para salud permite interpretar estos datos en contexto y ofrecer recomendaciones personalizadas.

La función de Monitoreo del Ritmo Circadiano, por ejemplo, ayuda a regular los patrones de sueño y exposición a la luz, mientras que el coach de bienestar puede sugerir pausas activas, ejercicios de respiración o rutinas para mejorar tu energía y enfoque.

Gracias a Galaxy AI, el Watch8 también integra capacidades predictivas y proactivas. Puede anticiparse a tus hábitos y ofrecer sugerencias basadas en tu estilo de vida, tu ubicación o tus niveles de actividad. Y si lo sincronizas con tu Galaxy Z Fold7 o Z Flip7, tendrás un ecosistema de salud, productividad y entretenimiento completamente interconectado

Una experiencia Galaxy más completa, humana y conectada

Con estos tres lanzamientos, Samsung no solo refuerza su liderazgo en el segmento premium, sino que propone una tecnología centrada en el usuario: poderosa, intuitiva, flexible y con propósito.

Los nuevos Galaxy Z Flip7 y Z Fold7 redefinen la movilidad y la creatividad, mientras que el Galaxy Watch8 amplía la visión del bienestar digital. Todo esto impulsado por Galaxy AI, la plataforma inteligente que permite a cada persona tener una experiencia más personalizada, eficiente y segura.

Galaxy Unpacked 2025 no fue solo un evento de innovación, sino una declaración clara: el futuro ya llegó, y está en tus manos… o en tu muñeca

