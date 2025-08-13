PulsoEmpresarial Paga y Pégala del BDV ahora también con Corpoelec

- Publicidad -

Ahora los clientes naturales del Banco de Venezuela (BDV), además de disfrutar de la facilidad y practicidad que les ofrece la BDVApp para pagar el servicio de Corpoelec, también pueden ganar el reintegro del pago de su factura mensual.

Mediante su promoción “Paga y Pégala», los clientes naturales podrán recibir el abono total del monto pagado, y al mismo tiempo cumplir con este servicio eléctrico. Para ello, la Institución desde su BDVApp dispone de la ruta Servicios> Pago de servicios> Servicios Públicos> Corpoelec Cuenta Energía.

Cabe destacar, que todos los días hay nuevos ganadores que disponen del reintegro en sus cuentas de manera inmediata, y reciben la notificación push mediante la aplicación BDVApp.

Es así como el Banco de Venezuela, entidad financiera #1 del país, continúa premiando a sus clientes por preferir la BDVApp, disponible las 24/7 para sus más de 10 millones de usuarios, a la hora de realizar sus transacciones, como el pago de los servicios.

