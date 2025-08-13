Saime ratifica que las tarifas del pasaporte están ajustadas al dólar BCV #13Ago

- Publicidad -

El precio del pasaporte venezolano sigue calculándose en «moneda ref», es decir, tomando como base el tipo de cambio oficial que publica cada día el Banco Central de Venezuela (BCV), ratificó el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime).

Esto significa que el monto en bolívares cambia constantemente según la cotización vigente. A través de sus redes sociales, el organismo difundió nuevamente la lista de precios para los diferentes tipos de pasaporte y rangos de edad, tanto en modalidad ordinaria como en habilitada.

Con la tasa oficial de este 13 de agosto de 2025, fijada en 133,51 bolívares por dólar, los costos quedan así:

Pasaporte ordinario:

3 meses a 3 años: 120 Ref. → 16.021 bolívares

3 a 17 años: 164 Ref. → 21.896 bolívares

Mayores de 18 años: 216 Ref. → 28.835 bolívares

Pasaporte habilitado:

3 meses a 3 años: 290 Ref. → 38.718 bolívares

3 a 17 años: 310 Ref. → 41.388 bolívares

Mayores de 18 años: 350 Ref. → 46.729 bolívares

