La nostalgia de toda una generación se reactivó con un emotivo reencuentro entre dos íconos de la televisión latinoamericana: Édgar Vivar y María Antonieta de las Nieves, célebres por sus roles como ‘El Señor Barriga‘ y ‘La Chilindrina’, respectivamente.

La reunión, que tuvo lugar en Lima, ha causado una conmoción en las redes sociales, donde miles de seguidores celebraron ver a los actores juntos de nuevo.

El encuentro se dio en la residencia del conductor de televisión Ernesto Pimentel, popularmente conocido como ‘La Chola Chabuca’. Fue el propio Pimentel quien capturó y compartió el momento en sus plataformas digitales, provocando una avalancha de reacciones y comentarios nostálgicos.

Un diálogo cargado de cariño

El video muestra la llegada de Édgar Vivar, quien inmediatamente se funde en un cálido abrazo con María Antonieta de las Nieves.

En un diálogo cargado de cariño y el humor que los caracteriza, Vivar pregunta por el paradero del hijo de su compañera, a lo que ella responde sonriente que se encuentra de visita en el conocido complejo arqueológico de Machu Picchu, en Cusco.

Este simple pero significativo intercambio demuestra la perdurable amistad entre ambos artistas, a pesar del paso del tiempo.

El reencuentro no tardó en volverse viral, y los fanáticos de todas las edades han llenado las redes sociales de mensajes de cariño y gratitud, recordando cómo estos personajes marcaron su infancia y la cultura popular de la región.

VIDEO | El “Señor Barriga“ y “La Chilindrina“ protagonizan emotivo reencuentro en Perú #13Ago pic.twitter.com/6DVdDMsEig — Elimpulso.com (@elimpulsocom) August 13, 2025

