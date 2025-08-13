VIDEO | Padre Efraín Pastrán: El campanario de la Catedral presenta un grave deterioro #13Ago

- Publicidad -

El padre Efraín Pastrán, ​párroco de la parroquia El Sagrario, Catedral Metropolitana de Barquisimeto, hace un llamado a la comunidad y sector privado para colaborar en la restauración urgente del templo.

Pastran detalló a El Impulso que el campanario presenta un grave deterioro, y la parroquia tiene un problema en el sistema de drenaje, lo que ha ocasionado filtraciones y daños estructurales significativos.

- Publicidad -

​Según el párroco, la estructura del campanario está en riesgo de colapso, con sus bases podridas y los tubos que sostienen el techo comprometidos. Pastrán explicó que, aunque han realizado reparaciones de emergencia con recursos propios, los daños son extensos y requieren una intervención mayor. «La lluvia no perdona a nadie. Hay un hueco en el techo que ha causado estragos con cada precipitación, afectando el interior de la catedral», afirmó.

El padre Pastrán destacó que el problema más grave es la falta de un sistema de drenaje adecuado, ya que el diseño original de la Catedral fue alterado. «Desde la avenida Venezuela hasta el altar del templo, hay una sola bajada. Cuando llueve, el agua se va directo hacia adentro», comentó. Para abordar esta situación, ya se realizó un estudio aéreo y satelital, y se busca apoyo del gobierno central para financiar los trabajos, que deben ser realizados con grúas aéreas, lo cual es de elevado costo.

​El párroco de la Catedral hizo un llamado a la solidaridad de la comunidad, solicitando donaciones de materiales específicos como:

Tubos de 100×40

Electrodos

Pintura color caoba

Anticorrosivo

Sellador de madera

Lijas de 80 y 120.

«La catedral es de todos. Todos quieren casarse aquí, bautizarse aquí. Si todos nos metemos, en meses podemos haber hecho un gran trabajo por dentro», concluyó Pastrán, enfatizando que la recuperación del templo es un esfuerzo de todos y para el disfrute de la colectividad.

Pulsa aquí para apoyar la libertad de expresión en Venezuela. Tu donación servirá para fortalecer nuestra plataforma digital desde la redacción del Decano de la Prensa Nacional, y así permitir que sigamos adelante comprometidos con la información veraz, como ha sido nuestra bandera desde 1904. ¡Contamos contigo! Apóyanos aquí