Yulimar Rojas reaparece este jueves en el III Meeting Internacional Meliz Sport de Guadalajara #13Ago

La campeona olímpica y plusmarquista mundial de triple salto, Yulimar Rojas, volverá a la acción este jueves en el III Meeting Internacional Meliz Sport, un evento atlético que reunirá a algunas de las máximas figuras mundiales de las disciplinas de salto.

La cita tendrá lugar en la pista ‘Fuente de la Niña’ de Guadalajara, a partir de las 19:00 horas, y forma parte del World Athletics Challenger Tour.

Un regreso esperado en un evento de élite

Rojas, actual reina del triple salto y gran favorita del público, será la principal atracción de una competición que este año apuesta por un programa exclusivamente dedicado a las pruebas de salto: longitud, triple salto, altura y pértiga, tanto en categoría masculina como femenina.

Además de la venezolana, la lista de competidores incluye nombres de primer nivel como los campeones mundiales de triple salto Lázaro Martínez (Cuba) y Fabrice Zango (Burkina Faso), así como Thiago Pereira en la misma especialidad. También estarán el campeón sudamericano de salto de longitud José Luis Mantros, el subcampeón olímpico Juan Miguel Echevarría, la campeona mundial universitaria de salto de altura Una Stancev y la campeona lituana de triple salto Aina Griksaite.

Por primera vez, el meeting incluirá la prueba de salto con pértiga femenino, sumándose a un cartel de alto nivel que repartirá 14.000 euros en premios, con igualdad económica para hombres y mujeres, tal y como confirmó el director del evento, Luis Felipe Meliz.

Guadalajara, epicentro del atletismo internacional

El III Meeting Internacional Meliz Sport se consolida como una parada obligada en el calendario atlético, atrayendo a medallistas olímpicos, campeones del mundo y figuras emergentes.

“Tenemos medallistas olímpicos, campeones de España, de Europa y del mundo, es un lujo tenerlos en Guadalajara”, destacó Meliz, subrayando el esfuerzo organizativo y la calidad del plantel.

Con la presencia de Yulimar Rojas, la expectativa se centra en ver si la venezolana, tras su regreso a la competición, mantiene el nivel que la ha llevado a romper récords y dominar el triple salto en la última década. La ciudad española se prepara así para vivir una tarde de atletismo de primer nivel, en la que cada salto podría convertirse en historia.

