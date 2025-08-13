Yván Gil alerta que EE.UU. prepara una “amenaza militar” contra Venezuela bajo pretexto antidrogas

- Publicidad -

El canciller venezolano, Yván Gil, advirtió este martes sobre lo que calificó como una grave amenaza militar de Estados Unidos contra Venezuela y Latinoamérica, alegando que Washington utiliza la lucha contra el narcotráfico como excusa para “convertir la región en un nuevo escenario de guerra colonial”.

Durante un encuentro con el cuerpo diplomático acreditado en el país, Gil aseguró que Estados Unidos actúa en coordinación con “sus aliados fascistas de la derecha venezolana” para desestabilizar la región. “Hacemos un llamado urgente a la comunidad internacional para que repudie estos actos terroristas”, expresó el canciller a través de su canal de Telegram.

La oposición refuerza su llamado a apoyo internacional

En paralelo, la dirigente opositora María Corina Machado reiteró su petición a las naciones democráticas para que respalden lo que considera la defensa de la voluntad popular expresada en las elecciones presidenciales de 2024. Machado sostiene que Edmundo González Urrutia derrotó a Nicolás Maduro, aunque el Consejo Nacional Electoral (CNE) proclamó la reelección del líder chavista.

La dirigente agradeció al presidente estadounidense Donald Trump y a su administración por lo que definió como “acciones decisivas para desmantelar esta empresa criminal terrorista”, en alusión al gobierno venezolano.

Tensiones en aumento: recompensa millonaria por Maduro

Las fricciones diplomáticas se intensificaron la semana pasada, cuando la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, anunció una recompensa de 50 millones de dólares por información que permita capturar a Nicolás Maduro. Bondi acusó al mandatario de colaborar con “organizaciones terroristas extranjeras como el Cártel de Sinaloa y el Cartel de los Soles” para introducir drogas y violencia en territorio estadounidense.

Estas acusaciones fueron rechazadas por la Contraloría General de Venezuela y por altos mandos policiales y militares, quienes las calificaron como infundadas y como “calumnias infames” dirigidas a “atentar contra la soberanía e independencia de la República”.

Comunicado completo:



Hemos llevado a cabo un encuentro con el cuerpo diplomático acreditado en el país para denunciar los actos terroristas incentivados por el imperialismo estadounidense, un show risible y desesperado que busca imponer millonarias recompensas por la captura del Presidente Nicolás Maduro, quien fue ratificado por el pueblo venezolano el 28 de julio de 2024 para liderar y continuar el legado socialista del Comandante Chávez.

Asimismo, hemos señalado la grave amenaza militar que representa Estados Unidos, que se ampara en un supuesto derecho para «combatir» a los carteles en Latinoamérica, intentando convertir nuestra región en un nuevo escenario de guerra colonial.

Venezuela hace un llamado urgente a la comunidad internacional para que repudie estos actos terroristas propiciados por el Gobierno de Estados Unidos y sus aliados fascistas de la derecha venezolana. Al mismo tiempo, reiteramos nuestro compromiso de condenar todas las manifestaciones de terrorismo que ocurren en diversas partes del mundo.

