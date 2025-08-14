Asocauchos: Industria fabricante de neumáticos requiere fuerte inversión para modernizarse #14Ago

- Publicidad -

La industria de los cauchos requiere fuerte inversión para modernizarse y poder aumentar su producción, aseguró el director ejecutivo de la Cámara Nacional de Distribuidores de Cauchos Venezuela (Asocaucho), Orlando Sanz.

El dirigente del gremio cauchero valoró de forma positiva que en los últimos meses la industria nacional ha mejorado su cuota de mercado. No obstante, para Sanz es imposible que el sector pueda resolver la situación sin grandes inversiones.

«Los caucheros siguen trabajando arduamente para poder atender el mercado nacional. Pero no han podido cubrir la totalidad de la demanda. El motivo es que se requieren grandes inversiones para mejorar la tecnología y poder incrementar la producción de forma competitiva», dijo Sanz.

La idea de modernizar la industria del caucho con una fuerte inversión en el sector es algo que lleva algún tiempo siendo debatido. Dentro del país, los modelos de caucho que usan las máquinas agrícolas o los vehículos de transporte de carga no se producen localmente. Esto último por falta de equipos. Por lo tanto, en la actualidad, el caucho de fabricación nacional sigue representando el 20% del total del mercado.

Durante la entrevista que Sanz concedió a Fedecámaras Radio, habló de los aranceles que se han establecido en beneficio del productor local. Los cauchos de vehículos particulares tienen un arancel del 30%; hace unos meses era solo del 6%. En cambio, los cauchos para camiones y vehículos de carga mantienen el mismo impuesto de importación, del 6%, ya que no se producen localmente.

