CITGO mantuvo una liquidez de 2.600 millones de dólares en el segundo trimestre y procesó 858.000 barriles por día #14Ago

CITGO Petroleum Corporation (“CITGO” o “CITGO Petroleum”) informó hoy sus resultados financieros y operacionales correspondientes al segundo trimestre de 2025. De acuerdo con el reporte enviado a los medios de comunicación.

Sus operaciones confiables y seguras en un entorno de mercado más favorable generaron una utilidad neta en el segundo trimestre de 100 millones de dólares, revela el reporte.

Carlos Jordá, presidente ejecutivo de CITGO, informó que “las refinerías operaron eficientemente en el segundo trimestre, con altos niveles de procesamiento, y sin paradas de planta programadas. Lake Charles alcanzó un récord en procesamiento de crudo, Corpus Christi aumentó el procesamiento de crudo liviano y Lemont alcanzó un récord en producción de combustible para aviación. Para el segundo semestre de 2025 se avanzará en proyectos estratégicos, y algunas actividades de mantenimiento y paradas programadas en las Refinerías de Lemont y Lake Charles se reagendaron para el año 2026 para optimizar su ejecución”.

El excelente desempeño en seguridad de procesos y confiabilidad de las operaciones se reflejó en operaciones de refinación robustas durante el trimestre, incluyendo:

El procesamiento total en el segundo trimestre fue de 858.000 bpd, de los cuales el procesamiento de crudo fue de 816.000 bpd, con una tasa promedio de utilización de la capacidad de procesamiento de crudo de 101 %, registrando tres meses consecutivos en el que la utilización de la capacidad fue de 100 % o más.

La Refinería de Lake Charles mantuvo un sólido desempeño operacional, con un récord trimestral de procesamiento de crudo de 478.000 bpd, superior al récord anterior de 460.000 bpd del primer trimestre, y una tasa promedio de utilización de crudo de 103%. Se alcanzaron récords mensuales de procesamiento de crudo en mayo y junio, con el mejor desempeño histórico en junio de procesamiento de 482.000 bpd. También en junio, la refinería alcanzó un récord mensual en producción total de destilados.

La Refinería de Lemont continuó su sólido desempeño durante el segundo trimestre, con una tasa promedio de utilización de crudo de 101%, logrando récords mensuales y trimestrales de producción de combustible para aviación. La refinería también recibió el Premio Grand Slam Railroad 2024, otorgado por cuatro importantes compañías ferroviarias debido a su ejemplar desempeño en sus embarques.

El desempeño en confiabilidad y seguridad de procesos en la refinería de Corpus Christi contribuyó a una tasa promedio de utilización de crudo de 95% durante el segundo trimestre, mientras que la refinería incrementó su procesamiento de crudo liviano de 41% en el primer trimestre a 57% en el segundo trimestre.

Excelencia Comercial– Las unidades de Mercadeo y TPL de CITGO obtuvieron buenos resultados en el segundo trimestre. Las ventas de mercadeo alcanzaron 431.000 bpd, y el programa de afiliación al Club CITGO® logró un récord de 6,2 millones de galones vendidos en mayo, junto a un aumento del 8% en las visitas de sus miembros. La estación de East Chicago marcó un récord de carga diaria, y el oleoducto Sour Lake 20” logró un máximo de bombeo de casi 297.000 bpd; en vías al objetivo de expansión de este año de aumentar su capacidad a 320.000 bpd.

Aspectos financieros

Los gastos en paradas programadas y catalizadores totalizaron 36 millones de dólares en el segundo trimestre, y 105 millones de dólares adicionales en inversiones de capital. Las proyecciones de gastos en paradas programadas, catalizadores e inversiones de capital para 2025 se redujeron de aproximadamente 960 millones de dólares a aproximadamente 696 millones de dólares para reflejar el ajuste por reprogramación para optimizar las actividades de mantenimiento y paradas programadas en las Refinerías de Lemont y Lake Charles.

La liquidez al cierre del trimestre fue de 2.600 millones de dólares, incluyendo la disponibilidad total bajo la línea de titularización de cuentas por cobrar de 500 millones de dólares de CITGO. En abril de 2025, CITGO amortizó 50 millones de dólares de bonos garantizados por los ingresos industriales, utilizando efectivo disponible.

