Denuncian detención arbitraria de abogada y activista Rusbelia Astudillo #14Ago

El Comité por la Libertad de los Presos Políticos denunció hoy la detención arbitraria de la abogada y activista Rusbelia Astudillo, reconocida por su trabajo en defensa de los derechos de los jubilados y como asesora de la Federación Nacional de Trabajadores Judiciales de Venezuela (FNTJ).

Según un comunicado de la ONG, Astudillo fue interceptada el miércoles 13 de agosto en el sector Terrazas del Club Hípico, al sureste de Caracas, por individuos no identificados que no presentaron una orden de arresto ni informaron el motivo de la detención. Su paradero actual es desconocido, ya que las autoridades no han ofrecido ninguna información al respecto.

La organización califica la detención como parte de un “patrón de hostigamiento y persecución que vulnera derechos fundamentales”. También denuncia que este caso se suma a la “larga lista de personas detenidas por razones políticas”, lo que evidencia una “política de ‘puerta giratoria’ del Estado venezolano”.

El Comité exige al Estado que informe de inmediato sobre el paradero de Astudillo, garantice su integridad física y emocional, y permita el acceso a sus familiares y abogados. La ONG demanda que se respete plenamente su derecho al debido proceso.

🚨 DENUNCIA PÚBLICA | Detención arbitraria de Rusbelia Astudillo



Familiares y compañeros denuncian la detención arbitraria de Rusbelia Astudillo, reconocida defensora de los derechos humanos de los jubilados y consultora jurídica de FENAJUPV (@FntjVenezuela).



El hecho ocurrió… https://t.co/7YrTsT7XUs pic.twitter.com/S9AO7rzU62 — Comité por la Libertad de los Presos Políticos. (@clippve) August 13, 2025

