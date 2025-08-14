En Venezuela: ¿Habrá más calor en septiembre? #14Ago

- Publicidad -

La población venezolana deberá prepararse para un aumento significativo de la sensación térmica a partir de la próxima semana. La razón, según expertos, es la declinación solar, un fenómeno astronómico que se aproxima al Caribe y que impactará al país entre el 20 y 21 de agosto.

Según el jefe de hidrometeorología de la Universidad Central de Venezuela (UCV), Alfredo Gil, en una entrevista a Unión Radio, este es el segundo pico de calor del año en Venezuela, un fenómeno que se registró por primera vez entre marzo y abril, coincidiendo con la temporada de Carnaval y Semana Santa.

En la nota difundida, Gil explicó que el valor promedio de la temperatura será más alto que el de los meses anteriores. Advirtió que, si bien el calor se sentirá en todo el país, las zonas más afectadas serán Los Llanos, Maracaibo, Barlovento y Puerto Ordaz.

«Se espera que este fenómeno tenga un mayor impacto en las zonas calurosas«, afirmó el experto.

Por último, en la publicación el especialista prevé que esta situación se mantenga hasta mediados de septiembre, cuando los valores de temperatura retornen gradualmente a la normalidad.

