Índice Bursátil Caracas cerró en 641,71 puntos #14Ago

El índice principal de la Bolsa de Valores de Caracas, el IBC, culminó este jueves en 641,71 puntos con una variación de 11,64 puntos (+1,85%), con respecto a la sesión anterior.

El Diario de la Bolsa reporta que el Índice Financiero finalizó la jornada en 1.327,86 puntos, con una variación absoluta de 28,04 puntos (+2,16%) y el Índice Industrial cerró en 175,91 puntos (-0,10%).

Al final de la sesión, 8 acciones subieron de precio, 13 bajaron y 9 se mantuvieron estables.

En el mercado regular se negociaron 301.851 acciones por un monto de 3.354.157,37 bolívares, en el mercado a plazo se transaron 82.068 acciones por 2.439.818,76 bolívares, y en el alternativo el monto fue Bs 12.979,15, para un total de 5.806.955,28 bolívares.

En el mercado de renta fija se realizaron operaciones por un total de 27.005.238,00 bolívares.

En el Mercado de Otros Bienes se registraron certificados de financiamiento bursátil por 123.381.478,99 bolívares.

