Más de 100 venezolanos cruzan a diario la frontera rumbo a Colombia, Ecuador, Perú o Chile #14Ago

Trabajo de www.lanacionweb.com

La Parada no solo es un gran terminal a cielo abierto o una zona comercial adonde acuden cientos de venezolanos a hacer sus diligencias, también es un punto donde convergen a diario grupos de migrantes con dirección a Chile, Ecuador o Perú.

Muchos llegan de la mano de un «asesor» que aborda a los pasajeros en las cercanías al puente internacional Simón Bolívar, lado colombiano, o hacia las casillas de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).

Los que conocen la zona evaden al asesor y llegan directo a las oficinas donde venden los pasajes. «El autobús llega hasta Ipiales. De ahí deben hacer trasbordos», recalcó el vendedor consultado por el equipo reporteril de La Nación.

Para Ecuador, la tarifa oscila en 130 dólares, mientras que para Perú en 250. Para llegar a Chille, cobran un aproximado de 490 dólares. «Está incluida la comida», precisó.

Las agencias están ubicadas en una de las calles adyacentes a la autopista internacional. Desde tempranas horas de la mañana, se ven a grupos de venezolanos pasar con sus maletas y aguardar la hora para tomar la unidad.

El lunes 11 de agosto, salieron cuatro unidades rumbo a Ipiales con 168 pasajeros, todos venezolanos, de acuerdo con cifras aportadas por los encargados de las agencias.

