OPINIÓN El impulso del peón: La dama #14Ago

- Publicidad -

Posición inicial de la dama: Al inicio de la partida las damas se colocan en la columna d. La dama blanca se coloca en la casilla d1 y la dama negra en la casilla d8.

Movimiento de la dama.

- Publicidad -

La dama se mueve horizontal, vertical y diagonalmente. Combina el movimiento de la torre y el alfil. Indicamos con peones para que casillas puede mover la dama.

La dama no puede saltar por encima de piezas propias ni contrarias. Indicamos

con peones a que casillas puede mover la dama.

Cómo captura la dama

La dama captura horizontal, vertical y diagonalmente. Para capturar ocupa la casilla en donde se encuentra la pieza y la retira del tablero.

La dama blanca puede capturar al alfil de a2, a la torre de f8 y al caballo de h4.

La dama blanca puede capturar al alfil de a4, al caballo de h4, a la torre de d1, al caballo de d8, al peón de b6 y al alfil de g7.

Actividades

Solución al ejercicio de la semana pasada: 1 Rc5 g5 (1… Rg6, 2 b4 Rf7, 3 b5 Re7, 4 Rc6 Rd8, 5 Rb7 g5, 6 Ra7 g4, 7 b6 g3, 8 b7), 2 b4 g4, 3 Rd4 Rg5, 4 b5 g3, 5 Re3 Rg4, 6 b6 Rh3 (6…g2, 7 Rf2 Rh3, 8 Rg1) 7 b7 g2, 8 Rf2 Rh2, 9 b8= D y ganan.

Tu voz también mueve peones

En El impulso del peón, cada jugada es un acto de pensamiento, y cada pensamiento tiene el poder de transformar. Queremos leer tus reflexiones, tus análisis y tus vivencias dentro del tablero.

Escríbenos a: [email protected]. Compartir es crecer. Dialogar es construir. ¡Únete a esta red de ideas donde el ajedrez mueve más que piezas!

Juntos, sigamos construyendo un espacio de diálogo, aprendizaje y conexión… ¡una jugada a la vez!

Edgar Giménez

Pulsa aquí para apoyar la libertad de expresión en Venezuela. Tu donación servirá para fortalecer nuestra plataforma digital desde la redacción del Decano de la Prensa Nacional, y así permitir que sigamos adelante comprometidos con la información veraz, como ha sido nuestra bandera desde 1904. ¡Contamos contigo! Apóyanos aquí