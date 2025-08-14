Padrino López evalúa amenazas de Trump contra Venezuela #14Ago

- Publicidad -

Vladimir Padrino López ministro de Defensa, informó este miércoles que se reunió con oficiales superiores de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Fanb) ​​para evaluar “las actuales amenazas” de Estados Unidos en torno a supuestas “acciones militares” contra organizaciones declaradas como terroristas, entre las cuales, Donald Trump apuntó contra Maduro.

Padrino López, indicó que el encuentro lo sostuvo con “los nuevos mayores generales y almirantes” que fueron ascendidos este martes por Nicolás Maduro.

- Publicidad -

“Evaluamos las actuales amenazas a la patria y las transformaciones necesarias que requiere la Fanb”, expresó.

De esta manera el ministro de Defensa manifestó “¡Recuerden hombres de Estado que la unión nos hace invencibles!» e hizo un llamado al «combate por la dignidad de Venezuela”.

Es importante mencionar que el gobierno de EEUU señaló a Maduro de dirigir “organizaciones terroristas extranjeras como Sinaloa y el Cartel de los Soles”, por lo que extendió una recompensa de 50 millones de dólares por él.

Padrino respondió a la fiscal estadounidense, Pam Bondi, asegurando que está “secuestrada” por el Partido Republicano y “hace lo que el Gobierno de Trump le diga”.

Pulsa aquí para apoyar la libertad de expresión en Venezuela. Tu donación servirá para fortalecer nuestra plataforma digital desde la redacción del Decano de la Prensa Nacional, y así permitir que sigamos adelante comprometidos con la información veraz, como ha sido nuestra bandera desde 1904. ¡Contamos contigo! Apóyanos aquí