Sin respuesta oficial: Vecinos de Agua Viva en alerta por colapso de cloacas y falla de transformador #14Ago

La paciencia de los vecinos de la comunidad Rómulo Gallegos en el municipio Palavecino se agota. Desde hace casi una semana, la redoma de Agua Viva se ha convertido en un foco de contaminación y un problema de salud pública debido al colapso de una cloaca que, según los afectados, lleva cinco días desbordada.

El colapso ha generado un olor fétido y penetrante que, además de ser una molestia constante, representa un riesgo sanitario para los habitantes de la zona. Las aguas residuales fluyen sin control, contaminando no solo a la comunidad Rómulo Gallegos, sino también a otros cuatro sectores cercanos, ya que la corriente avanza desde la redoma hasta la avenida Fermín Toro y continúa por la calle Chucho Briceño.

Un residente, que prefirió mantener el anonimato, expresó a El Impulso la preocupación por la falta de acción. «Nadie se ha personado en el sitio todavía«, manifestó, quién también señaló la indiferencia de las autoridades ante la emergencia.

La situación se ha complicado con otro grave problema: la falla del servicio eléctrico. Un transformador ubicado cerca del colapso de la cloaca estalló en dos oportunidades la noche anterior, dejando a los vecinos en la oscuridad y aumentando la sensación de abandono.

Hasta el momento, los residentes no han recibido ninguna respuesta ni han visto a funcionarios de los entes correspondientes para abordar la doble problemática que los aqueja. La comunidad hace un llamado urgente a las autoridades municipales y regionales para que intervengan y ofrezcan soluciones inmediatas a estas fallas de servicios básicos.

