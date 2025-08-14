Vecinos de Bararida Nueva denuncian incumplimiento de Fospuca en recolección de basura #14Ago

- Publicidad -

Habitantes de la comunidad Bararida Nueva, en el municipio Iribarren, denunciaron que la empresa Fospuca no está cumpliendo con la frecuencia de recolección de basura estipulada en su contrato con la alcaldía, lo que ha provocado acumulación de desechos y focos de insalubridad en varias zonas del sector, principalmente en la calle 4.

Pedro Quintal, vecino de la comunidad, señaló que este miércoles recogió parte de los desechos acumulados en puntos como el Centro de Diagnóstico Integral (CDI). Sin embargo, afirmó que otras bolsas permanecen en la vía pública pese a que la empresa estaba notificada.

“Ellos deben pasar todos los días, es su obligación contractual, pero no están cumpliendo la gestión. Argumentan que no tienen unidades o que están dañadas. Eso es un vacile”, expresó Quintal.

“Pasaron, pero no recogieron”

El denunciante aseguró que, aunque Fospuca afirma haber pasado por la comunidad, los desechos continúan en las calles.

“Puedes constatar que pasaron hoy y no recogieron la basura. Es un vacilón. Lo más triste es la omisión de la alcaldía, que tiene una sala situacional y no toma medidas ni sanciones”, reclamó.

De acuerdo con los vecinos, la comunidad sufre la acumulación de basura en aceras y esquinas, lo que representa un riesgo sanitario, especialmente para niños y adultos mayores.

Llamado a buscar alternativas

Quintal cuestionó los altos costos del servicio para los comercios y emprendedores, considerando que no se cumple con la frecuencia ni la calidad prometida.

“Deberíamos buscar otra fórmula y sacar a esta empresa, que se ha convertido en un obstáculo. No cargan escoba, no cargan nada. Muy mala formación ciudadana”, lamentó.

La comunidad de Bararida Nueva exige una pronta respuesta por parte de la alcaldía de Iribarren y el cumplimiento del contrato por parte de Fospuca para evitar que la situación empeore.

