Venezuela recibe a 183 deportados en un nuevo vuelo de repatriación #14Ago

Nira López
-

NoticiasNacionales
Este jueves, un vuelo procedente de Estados Unidos aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía, trasladando a 183 venezolanos deportados, de los cuales 20 son mujeres y 163 son hombres. 

Este es el vuelo de repatriación número 56 gestionado bajo el Plan Vuelta a la Patria, según información del Ministerio de Relaciones Interiores, el avión hizo escala en Honduras antes de llegar a Venezuela. 

El grupo de repatriados fue recibido por autoridades de diversas instituciones, incluyendo el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) y la Policía Nacional Bolivariana (Cpnb).

