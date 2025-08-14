VIDEO| PulsoEmpresarial Todo está listo para la 5ta edición del DX OFF ROAD #14Ago

- Publicidad -

La 5ta Edición del evento DX Off Road se llevará a cabo este próximo 16 y 17 de agosto en las instalaciones del Centro Comercial Arena Plaza, prometiendo una jornada llena de deportes extremos, ecoturismo y actividades para toda la familia.

José Meléndez, Director General del evento, el DX Off Road es una iniciativa que combina lo comercial con lo familiar, ofreciendo una variedad de atracciones diseñadas para el entretenimiento de grandes y pequeños. Meléndez destacó que el objetivo principal es que «los chamos y la familia se entretengan en todas las actividades de deportes extremos».

Entre las novedades de este año, Meléndez anunció la inclusión del «Reto Centauro», una competencia inspirada en los programas de «Guerrero Ninja» con 20 obstáculos que pondrán a prueba la destreza de equipos conformados por dos hombres y dos mujeres. Además, los asistentes podrán disfrutar de atracciones ya conocidas como el Orbitrón, un simulador que gira 360 grados; muros de escalada y tirolinas.

Por su parte, Gerardo Gómez, Coordinador de Logística, resaltó el compromiso social del evento con la tercera edición de la «rodada ecoturística». Los participantes podrán inscribirse donando un juguete o ropa en buen estado, y lo recaudado será entregado al Pequeño Cottolengo.

Adicionalmente, Gómez informó sobre la participación de la fundación Patitas de Amor, que tendrá una jornada de adopción y vacunación para mascotas durante los dos días del evento.

Es importante mencionar que la entrada al DX Off Road es totalmente libre, y abrirán sus puertas desde las 12 del medio día.

