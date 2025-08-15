Activos por la Luz: Fallas eléctricas persisten en el estado Lara #15Ago

- Publicidad -

Por medio de sus redes sociales, la Sociedad Civil Organizada Activos por la Luz informó este viernes las fallas eléctricas que se han presentado durante esta semana en los estados Lara y Yaracuy.

Habitantes de nueve sectores del estado Lara y uno en Yaracuy reportaron fallas eléctricas durante la jornada del pasado jueves 14 de agosto, según un informe de la organización Activos por la Luz. Las incidencias incluyeron tanto cortes prolongados como fluctuaciones de voltaje, afectando a varias localidades.

El municipio Iribarren fue el más perjudicado, registrando un total de cuatro eventos. De estos, dos fueron cortes de energía que se extendieron por 17 horas y 41 minutos en diferentes áreas. Además, se reportaron dos fluctuaciones de voltaje que afectaron el suministro en otros sectores.

Por su parte, el municipio Palavecino experimentó tres incidentes, todos ellos fluctuaciones de voltaje que generaron interrupciones intermitentes en el servicio.

El informe también detalla una fluctuación en Sarare, municipio Simón Planas, y un caso similar en Yaritagua, municipio Peña del estado Yaracuy, demostrando que las fallas eléctricas siguen afectando a comunidades vecinas.

La situación del servicio eléctrico continúa siendo una de las principales preocupaciones de los ciudadanos, quienes a menudo denuncian daños en sus equipos y electrodomésticos debido a la inestabilidad del servicio.

La organización Activos por la Luz se ha dedicado a documentar estos eventos para visibilizar la magnitud de la crisis eléctrica en la región.

