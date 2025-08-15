Aeropuerto de Mérida mejora infraestructura para lograr su certificación internacional #15Ago

- Publicidad -

Terminado el proceso de asfaltado del Aeropuerto Juan Pablo Pérez Alfonzo de Mérida, la instalación podría contar con certificación internacional, por parte de las autoridades aeronáuticas venezolanas, reveló Elizabeth Di Dio, presidenta de la Cámara de Turismo de la entidad, quien comentó que están a la espera de este hecho para poder abrir rutas aéreas entre la ciudad andina y varios destinos internacionales.

“Estamos esperando que se culminen los trabajos de asfaltado en las pistas del aeropuerto Juan Pablo Pérez Alfonso para poder tener la certificación internacional. Una vez con la autorización correspondiente, la primera ruta en la que estamos trabajando es Cúcuta – Mérida”, adelantó Di Dio para Fedecámaras radio.

Habilitar la conectividad aérea entre Mérida y la capital del departamento de Norte de Santander le daría un gran impulso al sector comercial y turístico. Los viajeros podrían ahorrarse los peajes y alcabalas que abundan en la carretera andina, reduciendo tiempo y costos de traslado. Igualmente, la organización gremial está desarrollando un trabajo continuo con la promoción de Mérida como destino de viajes más allá de las fronteras nacionales.

Durante la entrevista Di Dio, también se refirió a la recuperación del estado después de las emergencias ocasionadas por las lluvias. “Luego de las recientes lluvias, debemos agradecer todo el apoyo que hemos tenido del resto de Venezuela. Hay que agradecer a las personas que van a Mérida y han aportado su granito, mostrando sus diferentes bellezas.

Ya las autoridades se han encargado de la apertura de carreteras colapsadas y de asfaltar. Por lo tanto, ya estamos aptos para recibir a los turistas. Vamos a tener una temporada bastante movida en estas vacaciones escolares” precisó en Fedecámaras Radio.

