El Papa recuerda que María es un «ícono de esperanza» en el Jubileo «Peregrinos de esperanza» #15Ago

- Publicidad -

La mañana de este viernes, el Papa León conmemoró el Día de la Asunción de la Virgen María, ante una multitud de más de 2.500 personas en la Plaza de la Libertad de Castel Gandolfo.

​Los fieles lo recibieron con el cántico de «¡Viva el Papa!», fue el escenario donde el Santo Padre compartió su mensaje de fe y esperanza. Hizo hincapié en el profundo significado de la Asunción, citando la constitución dogmática Lumen Gentium del Concilio Vaticano II.

- Publicidad -

​»La Madre de Jesús, glorificada en los cielos en cuerpo y alma, es un signo de esperanza y consuelo para el pueblo de Dios que peregrina en la tierra», afirmó el Pontífice. El Papa subrayó que la Virgen María, llevada a la gloria por Cristo resucitado, «resplandece como ícono de esperanza para sus hijos peregrinos en la historia».

​Con su mensaje, el Santo Padre conectó directamente la celebración de la Asunción con el lema del Jubileo que se está llevando a cabo, «Peregrinos de esperanza». El Pontífice enfatizó que esta verdad de fe se alinea perfectamente con el espíritu del Jubileo, un tiempo de reflexión y renovación para los católicos de todo el mundo.

El Papa recordó que todo peregrino necesita una meta clara y atractiva que guíe sus pasos, lo anime en los momentos difíciles y mantenga viva la esperanza. Y en el camino de la vida, esa meta es «Dios, Amor infinito y eterno, plenitud de vida, de paz, de alegría, de todo bien».

Pulsa aquí para apoyar la libertad de expresión en Venezuela. Tu donación servirá para fortalecer nuestra plataforma digital desde la redacción del Decano de la Prensa Nacional, y así permitir que sigamos adelante comprometidos con la información veraz, como ha sido nuestra bandera desde 1904. ¡Contamos contigo! Apóyanos aquí