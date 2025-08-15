Buscar
Fedeagro busca nuevas alternativas financieras para el sector agrícola  #15Ago 

Juan Bautista Salas
Por Juan Bautista Salas

-

NoticiasNacionales
Explorar nuevas alternativas e impulsar la creación de nuevos instrumentos financieros para el sector agrícola que faciliten el acceso a capital para este importante sector de la economía, Fedeagro se reunió con el presidente de la Bolsa de Valores de Caracas, José Grasso Vecchio.

En compañía de Vicente Carrillo Batalla, de Maximiza Casa de Bolsa, Nelson Daza y Francisco Sánchez Michelena, se llevó a cabo el encuentro.

Durante la mesa de trabajo, representantes de la BVC, presentaron las ventajas de utilizar el mercado de valores como fuente de financiamiento.

El presidente de la BVC, José Grasso Vecchio, destacó la importancia de esta iniciativa. «El sector agrícola es fundamental para la seguridad alimentaria y el desarrollo económico del país. Desde la Bolsa de Valores de Caracas, estamos comprometidos en ofrecerles las herramientas necesarias para que puedan modernizarse, crecer y ser más competitivos», afirmó.

Por su parte, el presidente de Fedeagro, Osman Quero Pérez, promotor de ésta iniciativa, expresó su interés en las oportunidades presentadas. «Estamos convencidos de que el mercado de valores puede ser un aliado estratégico para nuestro sector. La posibilidad de obtener financiamiento a través de la Bolsa nos permitiría invertir en tecnología, infraestructura, lo cuál favorece nuestra producción», señaló.

La visita concluyó con el compromiso de ambas partes de continuar trabajando en conjunto para diseñar instrumentos financieros, que representan un paso significativo para el fortalecimiento del sector agrícola venezolano y la dinamización del mercado de valores.

Se conformó una Comisión integrada por la Bolsa de Valores de Caracas, Fedeagro,  Maximiza Casa de Bolsa, Bolpriaven.

