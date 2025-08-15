Odisef alerta sobre síntomas de estrés postraumático en retornados al país #15Ago

- Publicidad -

Trabajo de www.radiofeyalegrianoticias.com

La profesora Carmen Vivas Franco, miembro del Observatorio de Investigaciones Sociales en Frontera (Odisef), reveló que varios de los venezolanos retornados al país presentan síntomas de estrés postraumático.

- Publicidad -

En sus declaraciones ofrecidas al programa Háblame Bajito de Radio Fe y Alegría Noticias, precisó que esto se observó en quienes regresan caminando por vías no autorizadas para evadir controles migratorios, recorriendo miles de kilómetros y exponiéndose a múltiples peligros y condiciones climáticas extremas, sin poder dormir bien, hidratarse, asearse ni alimentarse adecuadamente.

Vivas explicó que, entre enero y abril, el Odisef aplicó en el punto de atención, ubicado en la troncal 5 del municipio Torbes, estado Táchira, una escala revisada de gravedad de síntomas a 298 adultos que retornaban, 71 mujeres y 227 hombres, quienes dieron su consentimiento informado y reconocieron haber sufrido un evento traumático durante la ruta.

Aclaró que, en este lugar, la atención humanitaria es prioritaria: se brinda hidratación, baños diferenciados, lavado de manos y primeros auxilios psicológicos, mientras que la recolección de datos tiene un carácter secundario.

Evitan recuerdos y reviven el trauma

Entre los síntomas observados, la reexperimentación del evento traumático afectó al 95,8 % de las mujeres y al 96,9 % de los hombres, quienes sienten que reviven lo ocurrido, con miedo intenso e incluso experiencias sensoriales, como olores, sonidos o sensaciones asociadas.

Además, la evitación conductual y cognitiva se presentó en 86,5 % de las mujeres y 92,1 % de los hombres, quienes evitan lugares, personas o pensamientos que recuerden el trauma, e incluso a veces rechazan conversar con profesionales.

Vivas destacó que a través de sus informes no tratan de hacer diagnósticos clínicos, ya que la atención en el punto es fugaz. Sin embargo, advirtió que si estos síntomas no se atienden de manera oportuna y sostenida, podrían evolucionar a trastornos mentales.

Víctimas de robos, xenofobia y explotación

Los retornados relataron haber sufrido robos, intentos de secuestro a sus hijos, ataques y persecuciones, así como la necesidad de pedir alimentos o agua. Asimismo, algunos enfrentaron xenofobia, explotación laboral y riesgo de trata de personas en los países de acogida, ya que la mayoría salieron del país sin pasaporte.

Al menos 20 % de los retornados indicó haber estado en situación de calle en los últimos 12 meses, varios acompañados de niños, niñas y adolescentes.

“La movilidad humana venezolana consiste en un flujo migratorio mixto, pero también es una movilidad humana atípica, por lo que es necesario verla y tratarla como tal”, resaltó.

Los retornados requieren atención en salud mental y empatía

Finalmente, Vivas propuso la creación de un programa integral de atención en salud mental para los retornados, que abrace y reciba a los connacionales, articule servicios de apoyo y certifique las habilidades adquiridas en el exterior, fomentando la empatía y el respeto hacia quienes vuelven al país.

“Creo que todos tenemos un vecino, un familiar, un conocido que ha tenido un proceso migratorio. Yo creo que la empatía, el respeto por las decisiones ajenas va a permitir que tengamos una sociedad más respetuosa”, puntualizó.

Leer más en Radio Fe y Alegría Noticias

Pulsa aquí para apoyar la libertad de expresión en Venezuela. Tu donación servirá para fortalecer nuestra plataforma digital desde la redacción del Decano de la Prensa Nacional, y así permitir que sigamos adelante comprometidos con la información veraz, como ha sido nuestra bandera desde 1904. ¡Contamos contigo! Apóyanos aquí