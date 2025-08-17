Francesco Acosta: Un larense en la Competencia Internacional de Astronomía 2025 #17Ago

- Publicidad -

Venezuela se prepara para ver brillar a uno de sus jóvenes talentos en el ámbito científico. Francesco Acosta Tellechea, un niño de 11 años originario de Lara, ha sido seleccionado para participar en la segunda fase de la Competencia Internacional de Astronomía y Astrofísica (IAAC) 2025, que se llevará a cabo en Alemania del 14 al 17 de agosto.

Este hito representa no solo un logro personal para Francesco, sino también un orgullo y un ejemplo para todos los jóvenes venezolanos.

Primer venezolano en alcanzar la semifinal

La travesía de Francesco hacia la competencia internacional comenzó con una profunda curiosidad por las matemáticas y la ciencia. Su excepcional capacidad para aprender de forma autodidacta lo ha llevado a convertirse en un prodigio en su comunidad.

Con el respaldo del Grupo Astronómico de Lara (GALA) y la asesoría de educadores especializados, Francesco logró avanzar a la fase semifinal del concurso, convirtiéndose en el primer venezolano en alcanzar esta instancia.

El pequeño talento larense se ha preparado intensamente durante dos meses y ha demostrado habilidades que van más allá de su edad. El 4 de julio, superó su prueba preliminar, formada por cinco complejas preguntas sobre densidad avanzada, cosmología y astronomía, cosechando una puntuación que lo colocó entre los mejores participantes.

Su madre, Lourdes Tellechea, expresa su orgullo por los logros de su hijo y destaca la intensa dedicación que ha mostrado, incluso en los momentos de duda y dificultad.

Prodigio científico

Francesco no solo sobresale en matemáticas y física; también ha mostrado interés por aprender inglés técnico y científico, un desafío que ha tomado muy en serio, buscando clases y recursos para mejorar su dominio del idioma.

Para cumplir esta meta, actualmente estudia en Hope City School de California, lo que le brinda una preparación académica adecuada y la posibilidad de obtener un título que le facilitará su ingreso a universidades estadounidenses.

Fuera de su vida académica, Francesco es un niño con múltiples intereses. Practica futbol, disfruta de la lectura y se ha aventurado en el mundo de la repostería, donde busca formalizar su propia marca de galletas.

La combinación de su pasión por las ciencias y su amor por la cocina pone de manifiesto su carácter polifacético y su ambición por convertirse en un empresario en el futuro.

En conclusión, Francesco Acosta Tellechea es una de las grandes promesas de la ciencia en Venezuela. Su dedicación, disciplina y amor por el aprendizaje no solo lo destacan como un niño prodigio, sino que también encienden la esperanza de un futuro brillante para la educación y la ciencia en el país.

Con una intensa preparación por delante, la comunidad larense y venezolana en general se une para apoyar a este joven talentoso, quien llevará su conocimiento y entusiasmo a una competencia internacional que marcará un antes y un después en su vida.

