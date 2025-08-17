PulsoEmpresarial Natulac: Un compromiso de corazón y crecimiento continuo

- Publicidad -

Los colaboradores de Natulac destacan un fuerte sentido de compromiso y entusiasmo por su trabajo, resaltando los importantes valores de la empresa como innovación, integridad, responsabilidad y compromiso, pasión y las oportunidades de crecimiento profesional que les brinda.

Aprecian la búsqueda constante de crecimiento y adaptación al cambio, así como el apoyo y la fe que caracterizan a la organización. Enfatizan la importancia del capital humano y la capacitación. Encuentran estabilidad en Natulac y afirman que puede lograr sus metas personales y profesionales.

- Publicidad -

También, se sienten motivados por la reputación de la empresa y sus valores, destacando su crecimiento personal y profesional. Todos coinciden en que Natulac es una empresa que valora a sus empleados, fomenta el crecimiento y se esfuerza por mantener altos estándares de calidad en sus productos.

Compromiso y pasión

Morelxis Alvarado, Contadora Pública, quien se desempeña en Industrias Maros C.A. como Coordinadora de Impuestos, destaca los valores de la organización, enfocados en el crecimiento constante, la adaptación al cambio y el aprendizaje continuo. En este sentido, aprecia las oportunidades de crecimiento profesional, el apoyo dentro y fuera de la organización, así como la capacidad de superar desafíos con fe. Admira la persistencia de Natulac en innovar, adoptar nuevas tecnologías y apostar por el país.

Alvarado destacó que, “lo especial de cada producto no solo que está hecho con la mejor materia prima, sino que está hecho con amor”.

Jorjan Aguilar, Ingeniero en Mantenimiento Mecánico y Planificador, con 5 años de desempeño en Natulac, valora el reconocimiento de la empresa a su esfuerzo. Le apasiona aprender sobre la maquinaria que se utiliza, especialmente las máquinas Tetra Pak, y contribuir a la eficiencia del equipo, “que los servicios se cumplan a tiempo, que los equipos utilizados estén lo más óptimo posible con el mantenimiento”. Enfatiza la importancia del capital humano, la capacitación y los valores de respeto y honestidad para el éxito de la empresa.

Faez Camejo, ayudante general de producción, encontró estabilidad en Natulac y ha logrado metas personales. Espera que “la compañía, al igual que mis compañeros y yo sigamos creciendo juntos en el futuro”.

La ingeniera industrial y analista de calidad, Viviana Armas, se siente motivada por la reputación de Natulac, su entorno laboral y sus prácticas industriales. Destaca su crecimiento personal y profesional en 4 años de desempeño en la empresa, lo que le ha permitido fortalecer sus habilidades de análisis crítico. Su mayor deseo es que la compañía “mantenga su posición de mercado y alta calidad en el futuro, y siga apoyando a las familias venezolanas”.

Un futuro de crecimiento y éxito

En su avance diario, Natulac reafirma su compromiso con la calidad, la innovación y el crecimiento continuo. La dedicación y pasión que sus colaboradores ponen día a día en su desempeño son pilares fundamentales de su éxito.

Si quiere más información sobre la marca y su portafolio de productos puede visitar su sitio web: www.natulac.com y/o sus redes sociales: Instagram (@natulacoficial) y Facebook (Natulac).

Pulsa aquí para apoyar la libertad de expresión en Venezuela. Tu donación servirá para fortalecer nuestra plataforma digital desde la redacción del Decano de la Prensa Nacional, y así permitir que sigamos adelante comprometidos con la información veraz, como ha sido nuestra bandera desde 1904. ¡Contamos contigo! Apóyanos aquí