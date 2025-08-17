Venezuela enfrentará alta incidencia solar desde el 20 de agosto #17Ago

- Publicidad -

Inameh recomienda planificar las actividades y ajustar los horarios de exposición al aire libre para minimizar los riesgos asociados a la intensa radiación solar que se espera en los próximos días.

Venezuela se prepara para un período de máxima exposición solar que comenzará el 20 de agosto y se extenderá hasta el 20 de septiembre, informó el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh).

Durante este tiempo, los rayos del sol incidirán de forma casi perpendicular sobre gran parte del país, provocando un aumento progresivo de las temperaturas, especialmente en las regiones llanas y despejadas.

Declinación solar

El fenómeno que generará esta situación se conoce como declinación solar, y ocurre dos veces al año: primero entre marzo y abril, durante el equinoccio de primavera, y luego entre agosto y septiembre.

El Inameh aclaró que este fenómeno no debe confundirse con olas de calor o domos de calor, conceptos que suelen malinterpretarse cuando se observan temperaturas altas.

Aunque se pronostica un calor intenso, la presencia de lluvias, humedad y nubosidad propias de la temporada podrían atenuar parcialmente el efecto de la radiación solar sobre la población.

Recomendaciones para protegerse del calor

Frente a la exposición directa al sol, las autoridades de salud y organismos internacionales como los CDC de EE UU, el Ministerio de Salud de Argentina y el Ministerio de Sanidad de España sugieren varias medidas preventivas:

● Aplicar protector solar y reaplicarlo según las indicaciones del producto.

● Usar ropa ligera, holgada y de colores claros; protegerse con sombreros, gorras y gafas de sol.

● Permanecer en lugares con sombra, ventilados o con aire acondicionado, evitando la exposición directa al sol al mediodía.

● Evitar ejercicios físicos intensos durante las horas más calurosas, entre 11:00 am y 3:00 pm.

● Mantenerse hidratado, bebiendo agua constantemente y evitando bebidas con alcohol, cafeína o alto contenido de azúcar.

● No dejar a niños, adultos mayores o mascotas dentro de vehículos estacionados bajo el sol.

● Optar por comidas ligeras y refrescantes que ayuden a reponer sales y nutrientes perdidos.

● Tomar duchas con agua fresca para refrescar el cuerpo y reducir los efectos del calor solar.

