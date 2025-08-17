VIDEO | Imponente nevada cubrió la estación Pico Espejo este domingo #17Ago

- Publicidad -

Mérida vivió un domingo mágico. La mañana del 17 de agosto quedará grabada en la memoria de quienes visitaron la estación Pico Espejo, cuando una nevada cubrió de blanco las montañas andinas y regaló un espectáculo natural único.

Turistas maravillados en el Teleférico Mukumbarí

El Sistema Teleférico Mukumbarí reportó una gran afluencia de visitantes este domingo, quienes esperaban con ansias llegar a la estación más alta del recorrido para presenciar la nevada.

Videos e imágenes compartidos en redes sociales mostraron el paisaje transformado en un escenario de ensueño, donde los copos de nieve descendían suavemente sobre las cumbres merideñas.

Un fenómeno que resalta el atractivo turístico de Mérida

Las nevadas en los Picos de Mérida son comunes entre junio y octubre, época en la que las bajas temperaturas y las precipitaciones favorecen este fenómeno.

Sin embargo, la intensidad de la nevada de este 17 de agosto despertó gran entusiasmo, reafirmando a Mérida como un destino turístico inigualable en Venezuela, donde la aventura y la belleza natural se combinan en cada temporada.

Naturaleza, emoción y encanto andino

El espectáculo del Pico Espejo nevado no solo emocionó a los turistas presentes, sino que también cautivó a miles de usuarios en redes sociales, quienes compartieron la experiencia y convirtieron las imágenes en un tema viral. Este tipo de fenómenos fortalecen la identidad de Mérida como un lugar donde la naturaleza ofrece instantes irrepetibles, capaces de despertar asombro y admiración en cada visitante.



La nevada del domingo 17 de agosto es un recordatorio de que Mérida sigue siendo el corazón turístico de los Andes venezolanos. Con cada nevada, el Pico Espejo se viste de magia y renueva el encanto que hace de esta región un destino obligado para viajeros nacionales e internacionales.

