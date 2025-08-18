AVEX: La cuota de exportación de productos venezolanos no tradicionales hacia EEUU se ha mantenido #18Ago

- Publicidad -

Venezuela no escapa de lo que está ocurriendo en el resto del mundo, a pesar de que los aranceles que tiene la nación caribeña no son como los de los otros países, aseguró Gustavo González Velutini, presidente de la Asociación Venezolana de Exportadores (AVEX).

Asimismo, precisó que todo lo que ha ocurrido desde inicios de año, ha generado que haya una disrupción en la economía mundial y eso ha hecho que el pronóstico para final de 2025 es que el comercio a nivel mundial se pueda contraer un 2%.

Sostuvo que Venezuela ha mantenido la cuota de exportación de productos no petroleros hacia Estados Unidos: “probablemente una contracción del 0,2% que son los números que tenemos registrados, y eso es básicamente por el tema del temor que tenían los importadores americanos”.

González Velutini manifestó que Venezuela en el primer trimestre de 2025, apenas decreció 0,4% en sus exportaciones, por lo que espera ver los números para el segundo trimestre.

Apuntó que el mercado de Estados Unidos es nostálgico, a excepción de la exportación de productos como el metanol, el tema de los minerales y ciertos productos químicos. Además, precisó que siempre “hay oportunidad de crecer”.

Igualmente, destacó que la ministra de Comercio Exterior, Coromoto Godoy, informó que sigue habiendo nuevos acuerdos con China, abriendo capítulos nuevos de exportación desde Venezuela hacia la nación asiática.

El gremialista indicó en que los productos nostálgicos que se consumen en EEUU son harina precocida, galletería, chocolate, ron, café elaborado, entre otros dijo en Unión Radio.

